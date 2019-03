Manžel britskej tínedžerky z IS ju chce vziať domov do Holandska

Na nedatovanej policajnej snímke je Shamima Begum. Shamima Begum, jedna z troch britských školáčok, ktoré sa v roku 2015 pridali k militantom z Islamského štátu (IS), sa chce vrátiť do vlasti, aby zabezpečila zdravotnú starostlivosť svojmu nenarodenému dieťaťu. V stredu 13. februára 2019 o tom informoval na svojej webovej stránke britský denník The Times. Počas rozhovoru v utečeneckom tábore na severovýchode Sýrie Shamima Begum uviedla, že ušla pred bojmi z dediny Baghúz, ktorá je jednou z posledných bášt IS v krajine. Shamima mala 15 rokov, keď spolu s dvoma spolužiačkami - dievčatami menom Kadiza Sultana a Amira Abase - odletela 17. februára 2015 z londýnskeho letiska Gatwick do Turecka. Následne všetky tri priateľky prekročili sýrske štátne hranice, aby sa pridali k Islamskému štátu. Rodičom doma povedali, že idú na celodenný výlet.

Riedijk tvrdí, že medzičasom odmieta IS, pre ktorý bojoval, a želá si vrátiť sa domov do Holandska spolu so svojou manželkou a novorodeným synom.

Londýn 3. marca (TASR) - Holandský manžel britskej tínedžerky Shamimy Begumovej, ktorá ušla do Sýrie a pridala sa k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), chce žiť s ňou a ich novonarodeným synom v Holandsku. Informovala o tom v nedeľu stanica BBC po tom, ako jej reportéri našli tohto muža v Sýrii.



Yago Riedijk (27), ktorého držia v Kurdmi prevádzkovanom zadržiavacom stredisku na severovýchode Sýrie, sa oženil s Begumovou niekoľko dní po tom, ako dorazila na územie ovládané Islamským štátom, keď mal on 23 a ona len 15 rokov, povedal pre BBC.



Begumová (19), ktorá pochádza z východného Londýna a v súčasnosti žije v utečeneckom tábore, vo februári pre britské médiá uviedla, že sa chce vrátiť do Spojeného kráľovstva. Tamojšia vláda jej však odobrala britské občianstvo a označila ju za hrozbu pre bezpečnosť, pripomína agentúra AFP.



Riedijk tvrdí, že medzičasom odmieta IS, pre ktorý bojoval, a želá si vrátiť sa domov do Holandska spolu so svojou manželkou a novorodeným synom. Ich prvé dve deti zomreli.



V častiach z rozhovoru s ním, ktoré zverejnila BBC, dostal otázku, či si myslí, že oženiť sa s dievčaťom takého veku bolo prijateľné.



"Keď prišiel môj kamarát a povedal, že je tu dievča, ktoré má záujem o sobáš, veľmi ma to nezaujímalo vzhľadom na jej vek, ale tú ponuku som predsa len prijal," odpovedal. "Sadli sme si a zdala sa v dobrom rozpoložení. Bola to jej vlastná voľba, bola to ona, kto žiadal, aby jej hľadali partnera."



"Potom ma pozvali a áno, bola veľmi mladá a možno by bolo pre ňu lepšie, keby trocha počkala. Ale ona to neurobila, rozhodla sa vydať a ja som sa rozhodol oženiť sa s ňou," dodal.



Riedijk, ktorý pochádza z mesta Arnhem, v rozhovore tiež povedal, že ho uväznili a mučili po tom, ako ho členovia IS podozrievali z toho, že je holandským špiónom. Neskôr sa vzdal sýrskym bojovníkom.



Prípad Begumovej poukázal na dilemu, pred ktorou v čase, keď sa tzv. kalifát IS rozpadáva, stoja mnohé európske krajiny zvažujúce, či umožniť džihádistom a prívržencom IS vrátiť sa domov a čeliť stíhaniu, alebo im zakázať návrat.