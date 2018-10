Manželka exprezidenta Interpolu má pochybnosti, či je ešte nažive

Uviedla tiež, že odvtedy, ako čínska vláda oznámila, že jej manžela Meng Chung-weja vyšetruje kvôli korupcii, mala niekoľko telefonátov s vyhrážkami smrťou.

Londýn 19. októbra (TASR) - Manželka bývalého prezidenta medzinárodnej policajnej organizácie Interpol má pochybnosti, či jej manžel - ktorý je v Číne vyšetrovaný kvôli podozreniu z korupcie - je ešte nažive. Grace Meng to uviedla v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu BBC.



Uviedla tiež, že odvtedy, ako čínska vláda oznámila, že jej manžela Meng Chung-weja vyšetruje kvôli korupcii, mala niekoľko telefonátov s vyhrážkami smrťou.



"Myslím, že ide o politickú perzekúciu. Nie som si istá, či je (manžel) nažive...., (v Číne) sú krutí. (...) Môžu urobiť čokoľvek," uviedla Grace Meng v rozhovore.



Čínske úrady 8. októbra oznámili, že Menga vyšetrujú pre podozrenie z prijímania úplatkov a ďalších nešpecifikovaných porušení zákona. Deň predtým Meng oznámil, že odstupuje z funkcie šéfa Interpolu.



Meng v druhej polovici septembra odcestoval z Francúzska, kde Interpol sídli, do Číny. Mengova manželka o svojom mužovi nemala nijaké informácie od 25. septembra, keď s ňou prestal komunikovať počas pobytu v Číne.



V uvedený deň jej cez svoj služobný telefón, ktorý mal z Interpolu, poslal obrázok noža. Ten podľa nej mohol signalizovať, že mu hrozí nebezpečenstvo. Krátko predtým jej napísal, aby čakala na jeho telefonát; viac sa však už neozval.



Po tom, ako Grace Meng francúzskym úradom nahlásila jeho nezvestnosť, prípadom sa začala zaoberať francúzska polícia.



Interpol sa zasa na čínsku vládu obrátil s oficiálnou žiadosťou o zverejnenie miesta pobytu nezvestného Menga.



Následne čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti pripustilo, že Meng bol po svojom návrate do Číny zadržaný a je vyšetrovaný kvôli korupcii.



V nedávnom rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CNN Grace Meng uviedla, že svojim deťom ešte stále nepovedala o zadržaní ich otca; hovorí im, že "ocko je na dlhej služobnej ceste".



Vysvetlila, že rozhovory pre médiá poskytuje aj preto, aby zvýšila povedomie o prípadoch mimosúdneho zadržania v Číne. "Robím to (...) pre všetky čínske deti. Pre všetky čínske ženy," uviedla.