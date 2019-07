BBC: Niektorí konzervatívci dostali viac hlasovacích lístkov

Hlasovanie sa končí 22. júla a jeho výsledok bude známy nasledujúci deň.

Londýn 6. júla (TASR) - Niektorí členovia britskej Konzervatívnej strany dostali pri voľbe lídra strany a zároveň budúceho premiéra Spojeného kráľovstva viac ako jeden hlasovací lístok. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom v sobotu informovala spravodajská stanica BBC.



Podľa jedného zo zdrojov z prostredia strany sa táto skutočnosť môže týkať vyše tisícky straníckych voličov. Členovia Konzervatívnej strany dostali v tejto súvislosti upozornenie, že viacnásobné hlasovanie môže znamenať ich vylúčenie, uviedli konzervatívci.



Rozhlasová stanica BBC Radio 4 zistila, že niektorí konzervatívci dostali dva hlasovacie lístky. V niektorých prípadoch sa tak stalo, pretože členovia žijú a pracujú v dvoch rôznych volebných obvodoch a mohli sa pridať k miestnym konzervatívnych združeniam v oboch oblastiach.



Nezrovnalosť mohla podľa BBC vzniknúť napr. aj pri členoch strany, ktorí si po uzatvorení manželstva zmenili svoje meno.



BBC taktiež videla duplicitné hlasovacie lístky, ktoré boli vydané tej istej osobe na tej istej adrese.



Konzervatívec Patrick McLoughlin potvrdil, že aj on dostal dva hlasovacie lístky, pretože sa nachádza na dvoch rozdielnych zoznamoch. "Neznamená to, že budem hlasovať dva razy, nebudem," povedal pre rozhlasový program Today.



Hlasovacie lístky dostalo poštou približne 160.000 členov Konzervatívnej strany po celej krajine. Tí majú rozhodnúť o svojom novom straníckom lídrovi, ktorý bude zároveň novým britským premiérom. Do rozhodujúceho kola postúpili britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson a súčasný šéf rezortu diplomacie Jeremy Hunt.



