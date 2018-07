BBC: Trump po summite čelí kritike, Putin žne chválu

Trump je ostro kritizovaný za svoje vystúpenie na helsinskom summite, avšak jeho ruský mocenský kolega je v Rusku oceňovaný v tejto súvislosti mnohými politickými činiteľmi.

Helsinki 27. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump čelí vo svojej vlasti kritike za vystupovanie na pondelkovom helsinskom summite s ruským lídrom Vladimirom Putinom. Ten sa však v Rusku teší omnoho väčšiemu ohodnoteniu, analyzoval v utorok spravodajský portál stanice BBC.



"Ide o prvý významný krok smerom k nastoleniu politického dialógu," povedala Valentina Matvienková, predsedníčka hornej komory ruského parlamentu. "Videli sme dvoch lídrov, ktorí sa chcú spojiť v záujme nájdenia spoločného záujmu," poznamenal ruský zákonodarca Konstantin Kosačev.



Prokremeľský denník Komsomolskaja pravda oslovil v úsilí vyobraziť Putina ako silného lídra aj odborníka na reč tela.



"Keď Trump podáva ruku, zvyčajne rozšíri svoju dlaň v snahe zmýliť svojho oponenta, že je otvorený kontaktom. Potom však potiahne ruku k sebe, snažiac sa vyviesť svojho náprotivka z rovnováhy. V Helsinkách potriasol Putinovou pravicou normálne, bez prešibaných pohybov. Odzrkadľuje to výsledky stretnutia i to, čo sa stalo počas uplynulého roka - Trump zlyháva pri snahe dominovať Putinovi," tvrdia ruskí odborníci.



Ďalšie ruské noviny, Moskovský komsomolec, uvádzajú, že "tichý, skromný Trump v porovnaní s Vladimirom Putinom vybledol. Je zrejmé, že Putin si amerického prezidenta strčil do vrecka."



Bývalý riaditeľ CIA John Brennan označil Trumpovu tlačovú konferenciu s Putinom za "vlastizradnú".



Predseda republikánov v americkom Kongrese Paul Ryan vyhlásil: "Niet pochýb o tom, že Rusko zasiahlo do našich volieb a pokračuje v úsilí podkopať demokraciu tu i vo svete. Prezident musí uznať, že Rusko nie je naším spojencom."



Republikánsky senátor John McCain popísal vystúpenie Trumpa v Helsinkách za "nehanebné".