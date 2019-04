BBC varovala zamestnancov,aby nezverejňovali súkromné vyhranené názory

Varovanie rozposlalo vedenie BBC po tom, ako niekoľko zamestnancov verejne vyjadrilo nespokojnosť s odvysielaným programom BBC.

Londýn 5. apríla (TASR) - Britská stanica BBC vo štvrtok prostredníctvom e-mailu varovala zamestnancov spravodajstva, že v prípade zverejnenia vyhranených osobných názorov na sociálnej sieti Twitter môžu čeliť postihom v rámci organizácie. Informoval o tom na svojom webovom portáli denník The Guardian.



Varovanie rozposlalo vedenie BBC po tom, ako niekoľko zamestnancov verejne vyjadrilo nespokojnosť s odvysielaným programom BBC, v ktorom sa debatovalo o tom, či je správne učiť deti o tolerancii k príslušníkom LGBT. Akronym LGBT označuje lesby, gejov, bisexuálov a transgenderové osoby.



Riaditeľka divízie BBC News Francesca Unsworthová vo štvrtok zamestnancom povedala, aby na sociálnych sieťach nevyjadrovali vyhranené politické názory a aby prestali verejne kritizovať svojich kolegov. Usworthová ich zároveň varovala, že v prípade porušenia týchto pravidiel v budúcnosti môžu byť proti ním podniknuté "náležité kroky".



"Všetci máme osobné názory, ale súčasťou nášho pôsobenia v BBC je udržať ich v súkromí," uviedla v e-maile. Redakčné smernice podľa jej slov zamestnancom nepovoľujú prezentovať žiadne konkrétne stanovisko k záležitostiam verejnej politiky, sporným politickým otázkam alebo iným "kontroverzným témam". Vzťahuje sa to na všetky prejavy, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vrátane sociálnych sietí, povedala.



Unsworthová pripomenula, že BBC často čelí kritike za to, akým spôsobom informuje a analyzuje udalosti.



"Veľká časť kritiky je neopodstatnená a sme pripravení rázne sa brániť, ak to bude potrebné," uviedla a dodala, že stanica si musí upratať pred svojím vlastným prahom.



Viacerí zamestnanci BBC, ktorí patria k LGBT komunite, denník The Guardian ako súkromné osoby informovali o hneve v redakcii ohľadom toho, že BBC povolila, aby sa o tejto problematike vo verejnoprávnej televízii diskutovalo.



Moderátor televízneho programu BBC Breakfast Ben Thompson bol medzi zamestnancami, ktorí minulý týždeň verejne kritizovali debatný program BBC Question Time za to, že členovi publika bolo umožnené opýtať sa otázku: "Je morálne, že sa päťročné deti v škole učia o problematike LGBTQ?"



Téma sa dostala do popredia v predchádzajúcich týždňoch po protestoch rodičov - najmä moslimov - proti vyučovacím hodinám ohľadom tolerancie voči ľuďom inej rasy, rodu a sexuálnej orientácie na základnej škole v Birminghame.