BBC zvažuje po brexite zriadenie európskej centrály v Belgicku

Mayová sa v snahe vyhnúť tomuto problému usiluje o zahrnutie audiovizuálneho priemyslu do dohody o voľnom obchode, avšak jej výzvy sú ignorované.

Londýn 24. januára (TASR) - Britská verejnoprávna televízna a rozhlasová spoločnosť BBC zvažuje belgickú metropolu Brusel ako lokalitu pre svoje nové európske ústredie po brexite, čo by jej umožnilo pokračovať vo vysielaní v celej Európskej únii.



Informoval o tom vo štvrtok denník The Guardian.



Belgický premiér Charles Michel oznámil, že o tejto možnosti už hovoril s generálnym riaditeľom BBC Tonym Hallom na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré sa v týchto dňoch koná vo švajčiarskom Davose.



"Belgicko je často v užšom výbere spoločností, ktoré nedočkavo túžia zakotviť v Európskej únii po brexite," vyhlásil Michel. BBC sa v tomto ohľade potenciálne zaujíma aj o Holandsko a Írsko.



BBC bude pre svoje medzinárodné stanice vrátane BBC World, BBC Entertainment, BBC First a BBC Earth potrebovať licencie udelené v EÚ, ak chce, aby boli vysielané v celej Únii buď po 29. marci - v prípade odchodu Británie z EÚ bez dohody -, alebo po prechodnom období, ak by dohodu navrhovanú premiérkou Theresou Mayovou britský parlament schválil.



Mayová sa v snahe vyhnúť tomuto problému usiluje o zahrnutie audiovizuálneho priemyslu do dohody o voľnom obchode, avšak jej výzvy sú ignorované.



Vyše 500 paneurópskych staníc v súčasnosti využíva licencie vydané britským regulačným úradom Ofcom; medzinárodné spoločnosti preto míňajú v Spojenom kráľovstve ročne miliardu libier. Po brexite však tieto licencie pravdepodobne prestanú platiť, keďže Británia bude musieť opustiť európsky jednotný trh.