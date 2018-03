Belgičania spomínali na obete teroristických útokov z 22. marca 2016

Brusel 22. marca (TASR) - Belgičania si vo štvrtok dopoludnia pripomenuli obete teroristických útokov z 22. marca 2016, pri ktorých dovedna zahynulo 32 ľudí.Menší spomienkový ceremoniál sa konal pri pamätníku v blízkosti bruselského letiska Zaventem. Na stanici metra Maelbeek si zase cestujúci presne o 9.11 h miestneho času, keď došlo k výbuchu v metre, minútou ticha pripomenuli obete tohto útoku. Medzi prítomnými bol aj belgický premiér Charles Michel.Bruselská dopravná spoločnosť STIB sa rozhodla, že v tento deň na uvedenej stanici metra nahradí bežnú reklamu na elektronických pútačoch menami 16 obetí, ktoré zahynuli pri útoku samovražedného atentátnika. Mená obetí hlásili aj z reproduktorov na staniciach a v súpravách metra.Nasadenie záchranárov a požiarnikov počas útokov pripomínala vo štvrtok aj najznámejšia socha v Bruseli - Manneken Pis. Sochu cikajúceho chlapca obliekli pri tejto príležitosti do požiarnickej uniformy. O 11.00 h začali všetky požiarnické autá a sanitky na minútu symbolicky trúbiť na klaksóny.Súdny proces s účastníkmi a osobami zapojenými do atentátov z 22. marca 2016 sa začne na budúci rok. Spomedzi 10 podozrivých osôb sa zrejme nie všetky dostanú pred súd. Proces však naisto neminie Mohameda Abriniho, ktorý sa počas atentátov na letisku v Bruseli nevyhodil do vzduchu a z miesta činu utiekol. To isté platí aj o Osamovi Krayemovi, džihádistovi pôvodom zo Švédska, ktorého videokamery zachytili na stanici metra Maelbeek krátko pred výbuchom.