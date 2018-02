Belgická bojová fregata posilnila operáciu NATO v Stredozemnom mori

Je to prvá belgická vojnová loď, ktorá sa zameriava predovšetkým na boj proti terorizmu.

Brusel 12. februára (TASR) - Bojová fregata F931 Louise-Marie belgického vojenského námorníctva sa v pondelok zapojila do operácie Severoatlantickej aliancie s názvom Morský strážca (Sea Guardian), ktorá je určená na pomoc Európskej únii v boji proti terorizmu a pašerákom ľudí v Stredozemnom mori. Informovala o tom tlačová agentúra Belga.



Je to prvá belgická vojnová loď, ktorá sa zameriava predovšetkým na boj proti terorizmu. Fregata aj s posádkou v počte 160 mužov a žien, opustila domovskú základňu v prístave Zeebrugge 22. januára a pred začlenením sa do operácie NATO uskutočnila sériu cvičení v Operačnom výcvikovom stredisku NATO pre námorné prekážky (NMIOTC) v Soude na Kréte.



Podrobnosti operácie Morský strážca boli dohodnuté v júli 2016 na summite NATO vo Varšave. Misia, na ktorej sa zúčastňujú bojové lode a lietadlá, bola spustená koncom toho istého roka. Logisticky pomáha už existujúcej operácii Sophia pod taktovkou EÚ, zameranej na boj proti pašerákom ľudí, ktorí prevážajú migrantov a utečencov do Európy najmä z Líbye. Cieľom tejto misie je zároveň zaistiť bezpečnosť námornej plavby v Stredozemnom mori.



spravodajca TASR Jaromír Novak