Belgické Greenpeace sľubuje ďalšie pochody proti zmenám klímy

Podľa slov hovorkyne Greenpeace Belgicko Juliette Bouletovásiovej si občania uvedomujú priame dôsledky globálneho otepľovania, dôkazom ktorého boli aj vlny vlaňajších horúčav v júli a auguste.

Brusel 28. januára (TASR) - Nedeľňajší protestný "pochod za planétu" v Bruseli bol z pohľadu organizátorov veľkým úspechom. A nebol zrejme posledný - podobné podujatia budú pokračovať, upozornila belgická pobočka environmentálnej organizácie Greenpeace.



Na proteste sa aj napriek chladnému a daždivému počasiu zúčastnilo približne 70.000 ľudí. Cieľom pochodu bolo vyvinúť tlak na vládu a na zodpovedných politikov, aby zintenzívnili úsilie v boji proti klimatickým zmenám.



Toto protestné hnutie ani zďaleka nekončí. Pre televíznu stanicu RTBF to v pondelok ráno uviedla hovorkyňa Greenpeace Belgicko Juliette Bouletová. "Neprestaneme, kým nebudeme mať silnú politiku, ktorú bude možné zaviesť do praxe," vysvetlila hovorkyňa.



Podľa jej slov si občania uvedomujú priame dôsledky globálneho otepľovania, dôkazom ktorého boli aj vlny vlaňajších horúčav v júli a auguste. Zároveň však ľudia vidia aj "krutú politickú nečinnosť".



Podľa belgickej pobočky Greenpeace sú politické reakcie voči klimatickým zmenám ďaleko od toho, čo by bolo možné robiť. Kritika sa týka federálnej ministerky pre životné prostredie Marie Christine Marghemovej, ale najmä "klimatoskeptika" a šéfa Novej flámskej aliancie (N-VA) Barta de Wevera. Tento politik - šéf najsilnejšej politickej strany v Belgicku - označil mladých demonštrantov proti zmenám klímy za "sektárov".



Greenpeace takéto "zaškatuľkovanie" odmieta. "Hovoríme o vedeckých faktoch, nie sú to dogmy, nie je to žiadna túžba po katastrofickosti, ale existuje naliehavá klimatická hrozba, ktorá je skutočná," zdôraznila Bouletová.



Hovorkyňa ekologického hnutia v tejto súvislosti upozornila, že Greenpeace odmieta De Weverove návrhy na štvrtú generáciu jadrových reaktorov pre Belgicko, rovnako ako odmieta nemecký scenár, čiže nahradenie vyradených atómových centrál tepelnými elektrárňami na uhlie.



"V súčasnosti existujú technológie, ktoré sú výkonné, ktoré sú na základe obnoviteľných zdrojov energie a ktoré musia byť základom nášho energetického systému. Jadrová energia je špinavá a nebezpečná energia, ktorá pridlho v záujme pozornosti energetického sektora," upozornila Bouletová.



Organizácia Greenpeace tvrdí, že aj Európska únia má svoj podiel zodpovednosti za riešenie tejto situácie. Sú potrebné politiky a štrukturálne opatrenia tak na európskej, ako aj na národnej úrovni, ktoré budú podporovať vyšší podiel obnoviteľných zdrojov na tvorbe elektrickej energie, zlepšenie energetickej účinnosti vo všetkých členských krajinách a plnenie klimatických záväzkov, ktoré EÚ dala v celosvetovom meradle.



Spravodajca TASR Jaromír Novak