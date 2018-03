V Belgicku chcú zakázať online zoznamku bohatých mužov so študentkami

Podľa odhadov združenia študentiek COMAC vyše 1800 študentiek v Belgicku je nútených prostituovať sa, pretože nemôžu zaplatiť za svoje štúdium.

Brusel 2. marca (TASR) - Belgické súdy sa rozhodli zablokovať internetovú zoznamovaciu stránku, ktorá ponúka možnosť chudobným dievčatám a študentkám stretávať sa s bohatšími staršími mužmi. Uviedla to v piatok televízna stanica RTBF.



Z pohľadu justície webová zoznamka "RichmeetBeautiful" (Bohatý stretne krásku) musí byť zakázaná. Táto "ponuka" spôsobila v Belgicku pobúrenie už vlani v septembri, keď sa pred otvorením nového školského roka zjavila agresívna reklamná kampaň s bilbordmi s týmto znením v okolí vysokoškolských internátov. Kampaň dávajúca dokopy chudobné dievčatá a najmä študentky so staršími mužmi, ktorí si dovolia ich vydržiavať, narazila na vlnu nesúhlasu a odporu. Kritici tejto kampane poukazovali, že je to pozvánka pre dievčatá oddávať sa prostitúcií.



Reklamné plagáty po vlne mediálnej kritiky zmizli, internetová stránka však bola aj naďalej veľmi aktívna. Záležitosť sa z podnetu Združenia študentiek COMAC, ktoré je pridružené k Strane pracujúcich Belgicka (PTB), vlani v októbri dostala pred Radu pre etickú reklamu. Študentky zo združenia COMAC vo svojej oficiálnej sťažnosti upozornili, že ide o "nechutnú" kampaň, ktorá podnecuje mladé dievčatá, aby ponúkali sexuálne služby. Podľa odhadov tohto združenia vyše 1800 študentiek v Belgicku je nútených prostituovať sa, pretože nemôžu zaplatiť za svoje štúdium.



Súdy sa budú týmto prípadom zaoberať v apríli - aj v snahe zistiť, či obsah kontroverznej reklamy nepredstavuje trestný čin.



spravodajca TASR Jaromír Novak