Belgicko a Francúzsko rešpektujú absolútny zákaz elektrického rybolovu

Ide o spôsob lovenia rýb, ktorý spočíva v zasielaní elektrických impulzov do sedimentov na morskom dne, ktoré vyplašia ryby a tie sa potom ľahšie chytia do vlečných sietí rybárskych lodí.

Brusel 19. augusta (TASR) - Už takmer týždeň v prípade Belgicka a Francúzska platí absolútny zákaz používania jednosmerného pulzného elektrického prúdu pri rybolove v teritoriálnych vodách. Ide o postup, ktorý v roku 2021 bude uzákonený pre všetky členské krajiny Európskej únie (EÚ), uviedla belgická televízna stanica RTBF.



Informáciu o absolútnom zákaze "elektrického rybolovu" v piatok pre RTBF potvrdil minister regionálnej flámskej vlády pre poľnohospodárstvo Koen Van den Heuvel.



RTBF pripomenula, že ide o spôsob lovenia rýb, ktorý spočíva v zasielaní elektrických impulzov do sedimentov na morskom dne, ktoré "vyplašia" ryby a tie sa potom ľahšie chytia do vlečných sietí rybárskych lodí. V Európe je táto technika zakázaná od roku 1998, ale Európska komisia od roku 2006 povoľuje určité výnimky za rešpektovania prísnych podmienok. Lovenie rýb za pomoci elektrického prúdu však okrem bolestivého omračovania rýb poškodzuje morský ekosystém a má negatívny dosah na faunu a flóru morského dna. Flámski a francúzski rybári sa napríklad už dlhodobo sťažujú, že elektrický rybolov vedie k menším úlovkom rýb - za pomoci tradičných techník - v ich teritoriálnych vodách.



RTBF pripomenula, že v Európe najhorlivejšími zástancami zakázanej techniky výlovu rýb sú Holanďania.



Postup využívajúci jednosmerný pulzný elektrický prúd pri rybolove bude trvalo zakázaný v celoúnijnom meradle od 1. júla 2021. Na novej, aktualizujúcej smernici sa vlani v januári zhodli aj poslanci Európskeho parlamentu. Každá členská krajina EÚ by mala tento zákaz ratifikovať od 14. augusta tohto roku. Belgicko a Francúzsko tak už urobili.



Elektrický rybolov vo vodách pod francúzskou a belgickou suverenitou, čiže v oblasti siahajúcej do 12 námorných míľ (22,2 km) od pobrežia, je od 14. augusta absolútne zakázaný.