Domnelý útočník zo židovského múzea na súde streľbu poprel

Brusel 15. januára (TASR) - Francúz Mehdi Nemmouche, hlavný podozrivý z útoku v bruselskom Židovskom múzeu v roku 2014, v utorok počas prvého vypočúvania na súde v belgickej metropole poprel, že vypálil smrtiace výstrely. S odvolaním sa na správy belgických médií o tom informovala agentúra DPA.



Pri streľbe v Židovskom múzeu v Bruseli prišiel 24. mája 2014 o život izraelský manželský pár z Tel Avivu a Francúzka, ktorá tam pracovala ako dobrovoľníčka. Štvrtou obeťou sa stal 24-ročný zamestnanec múzea, ktorý mal v deň útoku službu na recepcii. Mladý Belgičan pri streľbe utrpel vážne zranenia, ktorým neskôr podľahol.



Išlo o jeden z prvých útokov v Európe pripisovaných extrémistickej skupine Islamský štát (IS).



Nemmoucheho (33) zatkli necelý týždeň po incidente na železničnej stanici vo francúzskom meste Marseille, odkiaľ ho previezli do Belgicka. Neskôr zadržali aj ďalšieho Francúza Nacera Bendrera (30), obvineného z toho, že Nemmouchemu dodal zbrane použité pri útoku.



Prokuratúra na základe záberov z bezpečnostných kamier v múzeu identifikovala ako útočníka práve Nemmoucheho. Ten na utorňajšom vypočúvaní poprel, že by v osudný deň strieľal. Priznal sa však k tomu, že mal pri sebe útočnú pušku typu Kalašnikov s muníciou i jeden revolver. Práve tieto zbrane mali byť pri útoku použité. Na ďalšie otázky Nemmouche odmietol odpovedať.



Jeho spoluobvinený krajan Bendrer na utorňajšom pojednávaní podľa belgickej televízie RTBF povedal, že sa s Nemmoucheom stretol po prvý raz vo väzení neďaleko Marseille, pričom sa mu zdal "normálny" a spoločenský. Bendrer zároveň poprel tvrdenie prokuratúry, že v tomto väzení Nemmouche viedol radikalizačné hnutie, v ktorom sa mal značnou mierou angažovať i samotný Bendrer.



Bendrer taktiež poprel, že by Nemmouchemu dodal zbrane, ktoré mal následne použiť pri útoku v bruselskom múzeu.



Vypočúvanie na bruselskom kráľovskom súde má trvať šesť až osem týždňov. Na procese sa zúčastnia rodiny obetí a lídri miestnej židovskej komunity, ktorí odsúdili antisemitskú povahu tohto útoku. Vypovedať by malo viac než 100 svedkov.