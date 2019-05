Belgicko je pripravené pozastaviť predaj zbraní Rijádu

Rešpektovanie zbrojného embarga bude jedným z tém rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ v pondelok v Bruseli.

Brusel 12. mája (TASR) - Belgicko je pripravené pozastaviť predaj zbraní do Saudskej Arábie, ak sa používajú v konfliktoch v iných krajinách, uviedli v sobotu belgické úrady.



Rešpektovanie zbrojného embarga bude jedným z tém rokovaní ministrov zahraničných vecí EÚ v pondelok v Bruseli, uviedol diplomatický zdroj podľa agentúry AFP.



"Ihneď, ako sa preukáže, že zbrane neboli použité na mieste alebo v krajine, pre ktorú boli určené, bude nasledovať reakcia valónskeho regiónu," uviedol v sobotu valónsky ministerský predseda Willy Borsus pre televíziu RTBF. "Môže to zájsť až k pozastaveniu už udelených licencií na zbrane, pretože to je v hre," dodal.



V Belgicku je udeľovanie vývozných licencií výrobcom zbraní alebo vojenského vybavenia v právomoci regionálnej exekutívy - Flámska, Valónska a Bruselu.



Vyšetrovanie, ktorého výsledky zverejnil v stredu denník Le Soir, odhalilo, že Saudská Arábia používala belgické zbrane a technológie počas svojich operácií v Jemene.



"Myslím si, že by bolo dobré, keby sme pozastavili zmluvy o dodávkach zbraní do Saudskej Arábie," vyhlásil aj minister zahraničných vecí Didier Reynders v rozhovore pre RTBF, pričom vyzval regionálne vlády, najmä valónsku, aby prijali takéto rozhodnutie.



Rijád je jedným z hlavných klientov Valónska, kde sa nachádzajú tri štvrtiny pracovných miest v zbrojnom sektore Belgicka. Región je jediným akcionárom výrobcu guľometov a útočných pušiek FN Herstal. Šéf belgickej diplomacie chce túto tému predložiť na pondelkovom rokovaní s partnermi z EÚ.



Francúzsko pritom bráni svoje dodávky zbraní do Saudskej Arábie. Prezident Emmanuel Macron tento týždeň uistil, že má "záruku", že francúzske zbrane "neboli použité proti civilistom" vo vojne v Jemene.



Nemecko pozastavilo predaj svojich zbraní Rijádu po tom, čo bol vlani na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule zabitý saudskoarabský novinár a disident Džamál Chášukdží.



Saudská Arábia sa v roku 2015 ujala vedenia vojenskej koalície zahŕňajúcej aj Spojené arabské emiráty a podporujúcej jemenského prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího v jeho boji proti húsijským povstalcom. Tento konflikt, ktorý sprevádza jedna z najhorších humanitárnych kríz, zanechal desiatky tisíc mŕtvych.



Rijád podporuje aj líbyjského poľného maršala Chalífu Haftara, ktorého sily spustili ofenzívu proti Tripolis, aby zvrhli vládu uznanú medzinárodným spoločenstvom. Agentúra AFP pripomenula, že EÚ sa zaviazala presadzovať zbrojné embargo OSN v Líbyi.