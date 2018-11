Belgicko nevydá rapera do Španielska bez stanoviska Súdneho dvora EÚ

Španielsko vydalo na Valtonyca európsky zatykač.

Brusel 6. novembra (TASR) - Belgicko zamietlo na úrovni odvolacieho súdu v utorok vydanie španielskeho rapera Valtonyca (24) odsúdeného za provokatívne texty do jeho vlasti, a to dovtedy, kým sa k záležitosti nevyjadrí európska justícia.



Súd v Gente si podľa oficiálnych zdrojov vyžiadal v kauze stanovisko Súdneho dvora Európskej únie (ECJ), ktoré zohľadní pri ďalšom postupe. To si podľa expertov môže vyžiadať hoci mesiace.



V zmysle rozhodnutia sa Valtonyc, vlastným menom Josep Miguel Arenas Beltrán, ktorý mal už v máji nastúpiť v španielskej vlasti do výkonu 3,5-ročného nepodmienečného trestu odňatia slobody, môže za istých podmienok predbežne slobodne pohybovať.



Informovali o tom tamojšie médiá i tlačová agentúra MTI.



Raper z Malorky, ktorého odsúdili za podporu a velebenie teroristických zoskupení, za hanobenie panovníckej rodiny, vyhrážky a ohováranie, avšak on ušiel pred spravodlivosťou do Belgicka, sa nechal počuť, že mieni pokračovať v boji za slobodu prejavu.



Španielsko vydalo na Valtonyca európsky zatykač.