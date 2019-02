Novinári tvrdia, že ich mučil v Sýrii útočník zo židovského múzea

Francúzskych žurnalistov oslobodili v apríli 2014. Do Bruselu teraz prišli svedčiť v procese s 33-ročným Nemmouchom, ktorému v prípade usvedčenia z vrážd v Židovskom múzeu hrozí doživotné väzenie.

Brusel 7. februára (TASR) - Dvaja francúzski novinári vo štvrtok na súde v Bruseli uviedli, že Francúz Mehdi Nemmouche - hlavný podozrivý z útoku v bruselskom Židovskom múzeu v roku 2014 - ich v minulosti mučil a väznil v Sýrii. Informovala o tom agentúra AFP.



Žurnalistov oslobodili v apríli 2014. Do Bruselu teraz prišli svedčiť v procese s 33-ročným Nemmouchom, ktorému v prípade usvedčenia z vrážd v Židovskom múzeu hrozí doživotné väzenie.



"Nemám vôbec žiadne pochybnosti o tom, že Mehdi Nemmouche, ktorý je tu prítomný, bol mojim väzniteľnom a mučiteľom v Sýrii, pričom používal meno abú Umar," povedal na súde novinár Nicolas Hénin.



Jeho kolega Didier Francois taktiež vyjadril presvedčenie, že obžalovaný ho zadržiaval ako rukojemníka spoločne s ďalšími francúzskymi kolegami - Édouardom Eliasom a Pierreom Torresom.



Francois zároveň uviedol, že v čase, keď bol rukojemníkom Islamského štátu (IS) v Sýrii a militanti ho zadržiavali v nemocnici prerobenej na väzenie, ho Nemmouche okrem iného udrel zhruba "40-krát obuškom". Dodal, že násilie a mučenie smeroval Nemmouche predovšetkým na Sýrčanov a Iračanov, ktorých v zariadení zadržiavali.



Štvoricu francúzskych žurnalistov uniesli militanti z IS v júni 2013 a do apríla 2014 ich zadržiavali v severosýrskom meste Aleppo. Obžaloba pozvala novinárov svedčiť v procese s Nemmouchom, aby odhalili, čo tento muž robil v Sýrii medzi januárom 2013 a februárom 2014.



Pri streľbe v Židovskom múzeu v Bruseli prišiel 24. mája 2014 o život izraelský manželský pár z Tel Avivu a Francúzka, ktorá tam pracovala ako dobrovoľníčka. Štvrtou obeťou sa stal 24-ročný zamestnanec múzea, ktorý mal v deň útoku službu na recepcii; mladý Belgičan pri streľbe utrpel vážne zranenia, ktorým neskôr podľahol.



Išlo o jeden z prvých útokov v Európe pripisovaných extrémistickej skupine Islamský štát (IS).



Nemmoucha (33) zatkli necelý týždeň po incidente na železničnej stanici vo francúzskom meste Marseille, odkiaľ ho previezli do Belgicka. Neskôr zadržali aj ďalšieho Francúza Nacera Bendrera (30), obvineného z toho, že Nemmouchovi dodal zbrane použité pri útoku. Prokuratúra na základe záberov z bezpečnostných kamier v múzeu identifikovala ako útočníka práve Nemmoucha. Ten nedávno na súde poprel, že by v osudný deň strieľal.



Vypočúvanie na bruselskom kráľovskom súde začalo v polovici januára a dovedna má trvať šesť až osem týždňov. Na procese sa zúčastňujú rodiny obetí a lídri miestnej židovskej komunity, ktorí odsúdili antisemitskú povahu tohto útoku. Vypovedať by celkovo malo viac než 100 svedkov.