Belgicko poskytne UNRWA finančnú pomoc vo výške 19 miliónov eur

Brusel 17. januára (TASR) - Belgicko poskytne okamžitú finančnú pomoc vo výške 19 miliónov eur Úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). Reaguje tak na výzvu UNRWA, ktorý v najbližších dňoch spustí celosvetovú zbierku peňažných prostriedkov po tom, ako desiatky miliónov dolárov zadržal americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra AP.



Belgický vicepremiér Alexander De Croo v stredu uviedol, že "pre mnoho palestínskych utečencov je UNRWA poslednou záchrannou vestou".



De Croo tiež povedal, že reaguje na globálnu kampaň UNRWA, ktorou chce organizácia po znížení finančnej pomoci z USA získať peňažné prostriedky.



Suma 19 miliónov eur je alokácia Belgicka na tri roky, ale keďže UNRWA potrebuje pomoc ihneď, táto čiastka bude "vyplatená okamžite", dodala kancelária vicepremiéra.



USA poskytnú úradu UNRWA v tomto roku pomoc vo výške 60 miliónov dolárov, avšak vyplatenie ďalších 65 miliónov dolárov je zmrazené a bude podliehať "ďalšiemu zvažovaniu", povedala v utorok hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Heather Nauertová.



Podľa agentúry AP sú USA hlavným darcom pre UNRWA. Ak by svoju pomoc ukončili, mohlo by to viesť k humanitárnej kríze, a to najmä v pásme Gazy, kde je väčšina obyvateľstva odkázaná na pomoc UNRWA.



UNRWA podporuje približne päť miliónov Palestínčanov v Jordánsku, Sýrii, Libanone a na palestínskych územiach. Počas arabsko-izraelského konfliktu v roku 1948 opustilo svoje domovy alebo muselo utiecť viac ako 700.000 Palestínčanov. UNRWA taktiež podporuje ich potomkov.



Trumpovým spojencom vo veci kritického prístupu k UNRWA je izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý začiatkom januára deklaroval, že "samotná existencia UNRWA vedie k predlžovaniu trvania problému palestínskych utečencov" a existencie "naratívu o tzv. práve na návrat, ktorého skutočným cieľom je zničenie izraelského štátu".



Izraelský premiér vo svojom vyhlásení navrhol zrušiť UNRWA a jeho aktivity zveriť Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Upozornil tiež, že Palestínčania sú jediným národom, ktorý má vlastnú organizáciu na pomoc utečencom, zatiaľ čo o všetkých ostatných utečencov sa stará UNHCR.