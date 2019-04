Belgicko pred summitom zvolá schôdzku krajín ohrozených brexitom

Belgický premiér Charles Michel na tomto stretnutí privíta lídrov či popredných predstaviteľov krajín severozápadnej Európy.

Brusel 9. apríla (TASR) - Belgicko v stredu ešte pred mimoriadnym summitom EÚ o brexite usporiada tzv. minisummit niekoľkých jej členských krajín, ktoré sú najviac ohrozené prípadným odchodom Británie z Únie bez dohody. Belgický premiér Charles Michel na tomto stretnutí privíta lídrov či popredných predstaviteľov krajín severozápadnej Európy, informoval v utorok Michelov hovorca Frédéric Cauderlier, ktorého citovala agentúra AFP.



"Je to koordinačné stretnutie pre krajiny, ktoré budú priamo postihnuté tvrdým brexitom, aby prebrali konkrétne následky," uviedol Cauderlier. Zoznam krajín, ktoré sa na tomto stretnutí zídu, ešte nie je uzavretý. Hovorca však uviedol, že na schôdzke bude Španielsko a tiež krajiny s prístavmi v Severnom mori.



Pozvané boli aj Francúzsko a Nemecko. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa však zrejme na schôdzke osobne nezúčastní, keďže krátko pred odchodom na mimoriadny summit v Bruseli má vystúpiť v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag) s prejavom.



Nemenovaný zdroj podľa agentúry AP uviedol, že na tomto minisummite by sa mali zísť lídri šiestich krajín, a to Francúzska, Holandska, Írska, Belgicka, Švédska a Dánska.



Na stredajšom mimoriadnom summite sa k nim pridajú lídri zvyšných členských krajín EÚ a spoločne zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. V prípade, že EÚ nebude súhlasiť so žiadosťou premiérky Therese Mayovej o ďalší odklad termínu brexitu, Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla.



Očakáva sa, že lídri EÚ odklad schvália, avšak mohli by si stanoviť nové podmienky, analyzuje agentúra AFP.



Mayová sa v utorok v Berlíne stretla s nemeckou kancelárkou Merkelovou. Po 1,5-hodinovom rokovaní pred novinárov nepredstúpili.



Úrad britskej premiérky krátko po stretnutí vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že diskutovali o žiadosti Británie o odklad brexitu do 30. júna. Takisto sa zhodli na dôležitosti zaistenia riadeného odchodu Británie z Európskej únie.