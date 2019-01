Belgicko sa postará o svojich občanov z Británie aj v prípade brexitu

Ministerka De Blocková spresnila, že ide o 25.000 belgických občanov, ktorí v súčasnosti žijú a pracujú v Británii.

Brusel 21. januára (TASR) - Belgicko sa postará o svojich občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve po odchode tejto krajiny z Európskej únie. Uviedla v pondelok ministerka zdravotníctva Maggie De Blocková, ktorá má v úradníckej vláde na starosti aj rezort zodpovedný za azylové konania a migráciu.



Televízna stanica RTBF pripomenula, že britská premiérka Theresa Mayová musí v pondelok v súvislosti s dohodou o brexite predstaviť poslancom Dolnej komory nový vládny plán: belgická federálna vláda sa však pripravuje aj na najhorší scenár - tzv. tvrdý brexit - a má záujem ochrániť práva svojich občanov žijúcich na britskom území.



Ministerka De Blocková spresnila, že ide o 25.000 belgických občanov, ktorí v súčasnosti žijú a pracujú v Británii.



"Odchod Británie z EÚ bude mať dôležité dôsledky na ich sociálne zabezpečenie, pobyt a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale my sa postaráme o zachovanie týchto práv v Belgicku," uviedla ministerka.



Potvrdila, že vládny kabinet berie do úvahy aj "najhorší scenár" a ak by došlo k odchodu Británie z EÚ bez dohody, tak Belgicko bude "aj naďalej garantovať súčasné práva a právo na pobyt občanov na základe zásady reciprocity medzi Belgickom a Spojeným kráľovstvom".



RTBF pripomenula, že minister financií Alexander De Croo prijíma opatrenia, aby tvrdý brexit čo najmenej ovplyvnil záujmy belgických spoločností a konkurencieschopnosť národnej ekonomiky. Národná colná správa už v najbližších dňoch zašle listy všetkým spoločnostiam, ktoré majú obchodné vzťahy s Britániou, aby požiadali o colné registračné číslo. Ak ho ešte nemajú,, bude im automaticky pridelené.



Minister zároveň potvrdil, že prebieha aj nábor nových colných úradníkov; ich počet sa má spresniť a ustáliť v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)