Belgickí senátori chcú národného koordinátora na boj s antisemitizmom

Brusel 6. marca (TASR) - Senátori z belgických liberálnych strán vyzvali federálnu vládu a ďalšie štátne inštitúcie, aby prijali účinnejšie opatrenia na boj proti antisemitizmu. V tejto súvislosti odporučili aj vytvorenie postu národného koordinátora pre túto problematiku, informovala agentúra Belga.



Za utorkovou výzvou stoja senátori z Reformného hnutia (MR) zastupujúceho frankofónnych liberálov a z flámskej liberálnej strany Open VLD. Iniciátori poukázali na to, že v Belgicku, podobne ako v iných európskych krajinách, dochádza k vzostupu antisemitských nálad.



Belgická federálna vláda už vytvorila špeciálnu skupinu, ktorá má koordinovať boj proti antisemitizmu. Sú v nej zastúpení predstavitelia polície, súdnictva, židovskej komunity a experti z rezortov spravodlivosti a vnútra.



Liberálni senátori okrem toho požadujú aj vytvorenie funkcie národného koordinátora, vytvorenie osobitnej kategórie antisemitských trestných činov a zavedenie tejto problematiky do národných integračných a vzdelávacích programov.



Prieskum verejnej mienky z januára tohto roku, ktorý si objednala Európska komisia, naznačil, že takmer polovica respondentov v členských krajinách EÚ verí, že antisemitizmus v ich domovskej krajine predstavuje problém. Podľa prieskumu Eurobarometra si to myslí 50 percent Belgičanov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak