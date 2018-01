Belgicko vydalo na trestné stíhanie do Francúzska komplica teroristov

Muž je podľa informácií francúzskych justičných zdrojov dôvodne podozrivý z členstva v teroristickom zoskupení a napomáhania k viacnásobnej vražde.

Brusel/Paríž 26. januára (TASR) - Komplica páchateľov teroristických útokov v Paríža z 13. novembra 2015 Mohameda B. vydalo v piatok Belgicko na trestné stíhanie do Francúzska. Informáciu zverejnila belgická prokuratúra.



Útoky troch islamistických kománd vo francúzskej metropole si v spomínaný deň vyžiadali 130 obetí na životoch.



Stíhaná osoba čelí vo Francúzsku však nielen vyšetrovaniu v súvislosti s možnou úlohou pri predmetných útokoch v Paríži, ale i v súvislosti so zmareným útokom vo vysokorýchlostnom vlaku Thalys smerujúcom z Bruselu do Paríža. V tomto prípade je podozrivý z napomáhania pokusu o vraždu, ako aj členstva v teroristickej skupine.



V spomínanom vlaku 21. augusta 2015 začal strieľať ozbrojený islamista, cestujúci ho však premohli. Útočník, v čase činu 25-ročný muž marockého pôvodu, je vo Francúzsku vo vyšetrovacej väzbe.