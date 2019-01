Začal sa súdny proces s atentátnikom zo židovského múzea

Medzi obeťami 82-sekundového útoku v židovskom múzeu boli dvaja izraelskí turisti, francúzsky dobrovoľník a belgický recepčný kultúrnej ustanovizne.

Brusel 10. januára (TASR) - Vo štvrtok sa začal súdny proces s Francúzom obvineným zo zastrelenia štyroch ľudí v židovskom múzeu v Bruseli. Podľa tlačovej agentúry AFP ide o prvého džihádistického navrátilca zo Sýrie, ktorý na európskej pôde uskutočnil teroristický útok.



Mehdi Nemmouche (33) čelí v prípade usvedčenia doživotnému väzeniu. Svoj zločin vykonal 24. mája 2014. Spolu s ním sa na súde v Bruseli objavil aj jeho "rodák" Nacer Bendrer (30), ktorý mu mal zabezpečiť zbrane.



Bendrer, ktorému taktiež hrozí doživotný výhľad cez zamrežované okno, sedel na bruselskom súde niekoľko metrov od Nemmoucha. Obaja prejavili iba nepatrné emócie, keď prokurátori začali čítať 200-stranové obvinenie. Muži už predtým odmietli obvinenia z "teroristickej vraždy".



Vypovedať bude viac než 100 svedkov. Na procese sa zúčastnia rodiny obetí a lídri miestnej židovskej komunity, ktorí odsúdili antisemitskú povahu tohto útoku. Proces môže trvať až do konca februára a pokrývať ho bude vyše 300 belgických i zahraničných novinárov, ktorí sa už vopred akreditovali.



Medzi obeťami 82-sekundového útoku v židovskom múzeu boli dvaja izraelskí turisti, francúzsky dobrovoľník a belgický recepčný kultúrnej ustanovizne.



Nemmoucha, ktorý sa narodil do rodiny alžírskeho pôvodu vo francúzskom meste Roubaix, zatkli šesť dní po útoku, keď autobusom pricestoval z Bruselu do francúzskeho prístavného mesta Marseille a mal pri sebe strelné zbrane.



Vyšetrovatelia tvrdia, že v Sýrii pobudol v rokoch 2013-14 a stretol sa tam s Najimom Laachraouim - členom gangu, ktorý v marci 2016 vykonal v Bruseli samovražedné bombové útoky s bilanciou 32 mŕtvych. Rovnaká bunka sa údajne podieľala aj na parížskom masakri z 13. novembra 2015, ktorý si vyžiadal 130 mŕtvych.



K zodpovednosti za oba útoky sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), ktorej aktivity v Sýrii a Iraku prilákali aj tisíce džihádistov z Európy.