Belgicku a Francúzsku hrozí spor pre veternú farmu

Brusel 8. júla (TASR) - Veľká sústava veterných turbín, ktorú chce Francúzsko postaviť v mori, desať kilometrov od pobrežia mesta Dunkuerque, môže ohroziť ekonomické záujmy belgického prístavu Ostende. Upozornili na to v pondelok televízna stanica RTBF a flámsky denník De Tijd.



Takzvaná veterná farma, ktorú chce Francúzsko postaviť na ploche s rozlohou 70 štvorcových kilometrov, by sa mala nachádzať na hranici teritoriálnych vôd Belgicka, v zóne lodných trás medzi Ostende a britskými prístavmi na druhej strane Calaiskej úžiny. Správa prístavu Ostende upozornila, že po vybudovaní sústavy 45 veľkých veterných turbín by tento prístav už nemusel byť dostupný pre trajekty smerujúce z a do Británie.



Predstavitelia belgického prístavu sa už obrátili na belgickú vládu a v pondelok súdnou cestou upozornili zodpovedné francúzske orgány, že plánovaná sústava veterných turbín poškodí jeho záujmy. Belgická vláda v tejto súvislosti už takisto oslovila francúzsku stranu, čo však podľa RTBF ostalo bez oficiálnej odozvy.



"Táto veterná farma pravdepodobne naruší trajektové služby, ktoré Spojené kráľovstvo plánuje obnoviť po brexite," spresnil výkonný riaditeľ prístavu Ostende Dirk Declerck v rozhovore pre noviny De Tijd. Dodal, že britské prístavy Dover a Ramsgate budú pre lode z Ostende neprístupné a ak sa bude projekt rozširovať, dôjde k zablokovaniu tradičných lodných trás, ktoré využívajú aj plavidlá z iných prístavov.



Francúzsko v júni oznámilo, že štátny podnik Electricité de France (EdF) dostal poverenie na rozvoj novej veternej farmy vzdialenej desať kilometrov od mesta Dunkerque. Podľa plánov by malo byť do roku 2026 v spolupráci so spoločnosťami Innogy a Enbridge postavených 45 veterných turbín, ktorá zaistia dodávky elektrickej energie pre 500.000 domácností.



Eric Van Hooydonk, profesor pre oblasť námorného práva na Univerzite v Gente v tejto súvislosti upozornil, že štáty s prístupom k moru nemôžu vo svojej národnej 12-míľovej zóne vykonávať žiadnu výstavbu, ktorá by bránila prístupu do prístavov susedných krajín. Belgicko sa podľa jeho slov môže v tomto smere odvolať na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorého signatármi sú aj Belgicko aj Francúzsko.



Spravodajca TASR Jaromír Novak