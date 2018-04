Belgický džihádista priznal, že plánoval útok na klub s diskotékou

Arnaud Colbrant (35) konvertoval na islam po tom, ako sa oženil s Maročankou, a pred dvoma rokmi došlo k jeho radikalizácii.

Brusel 20. apríla (TASR) - Muž z belgického mesta Celles v regióne Valónsko sa v rámci prebiehajúceho súdneho procesu priznal, že plánoval bombový útok na diskotéku v Rumes, jednej zo susedných obcí. Uviedla to v piatok belgická televízna stanica RTBF.



Arnaud Colbrant (35) konvertoval na islam po tom, ako sa oženil s Maročankou, a pred dvoma rokmi došlo k jeho radikalizácii. Podľa vyšetrovateľov navštevoval teroristické kruhy v Paríži, prostredníctvom šifrovacej platformy Telegram diskutoval s džihádistickými skupinami o útokoch vo Francúzsku a cez internet sa učil, ako treba vyrobiť výbušné pásy, ktoré používajú pri útokoch samovražední atentátnici.



Belgické úrady ho pre obvinenia z účasti na aktivitách teroristickej skupiny zatkli v júni 2016. Vyšetrovatelia následne zistili, že bol pripravený konať, čo Colbrant potvrdil v rámci súdneho procesu, ktorý sa začal v stredu (18.4.) na trestnom súde v meste Charleroi.



Obvinený spresnil, že v období pred zatknutím hľadal vhodné ciele na útok a plánoval vyhodiť do vzduchu nočný klub La Glanerie, kde sa konajú diskotéky. "Ale už som nemal na to dosť času," priznal Colbrant na súde. Podľa tlačovej agentúry Belga sa priznal aj k tomu, že zháňal zbrane, za ktoré chcel zaplatiť virtuálnou menou bitcoin, že diskutoval s vrahom francúzskeho kňaza Jacquesa Hamela, ktorého dvojica džihádistov ubodala 26. júla 2016 v Saint-Étienne-du-Rouvray. Okrem toho obvinený vlastnil aj videosnímku so zabitím dvoch policajtov vo francúzskom mestečku Magnanville, k čomu došlo 13. júna 2016.



spravodajca TASR Jaromír Novak