Belgický premiér by získaním top pozície v EÚ spôsobil otrasy

Brusel 1. júla (TASR) - Návrh na obsadenie pozície vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku dosluhujúcim šéfom federálnej belgickej vlády Charlesom Michelom môže viesť k určitým politickým "turbulenciám" v tejto krajine. Upozornil na to v pondelok týždenník Politico v rámci správ z prebiehajúceho krízového summitu v Bruseli.



Mimoriadne zasadnutie hláv vlád a štátov EÚ v pondelok na jeden deň prerušili, keď premiéri a prezidenti dostanú v utorok dopoludnia v poradí už tretiu šancu dohodnúť sa na menách pre obsadenie najvyšších pozícií v štruktúre EÚ. Nedohodli sa na tom počas júnového summitu (20.-21.6.) a ani v nedeľu večer a v pondelok dopoludnia.



Na zozname mien pre vrcholné pozície v Únii sa v pondelok opäť ocitol aj belgický premiér, konkrétne išlo o post šéfa diplomacie, kde sa jeho meno skloňovalo spolu s dánskou eurokomisárkou Margrethe Vestagerovou. Obaja patria do rodiny európskych liberálov a demokratov (ALDE).



Ešte počas júnového summitu EÚ sa ohľadom tejto funkcie hovorilo aj o možných šanciach slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča.



Politico však v tejto súvislosti upozornil, že prípadnú nomináciu Michela za šéfa diplomacie EÚ a teda aj člena Európskej komisie bude musieť schváliť federálna vláda, ktorej predsedá práve on, čo nie je práve "elegantná záležitosť". Okrem toho Michel od decembra - od odchodu niektorých ministrov za stranu Nová flámska aliancia (N-VA) - je na čele takzvanej úradníckej vlády, ktorá zabezpečuje nevyhnutný chod krajiny, a jeho obnovená vláda nemá väčšinu vo federálnom parlamente.



Nominácia Michela by tiež znamenala, že najväčšie politické sily v Belgicku by po májových parlamentných voľbách stratili jedného z hlavných vyjednávačov pre zostavenie budúcej koaličnej vlády. Odobrenie Michela na túto funkciu by znamenalo veľké ústupky zo strany N-VA, s ktorou sa Michel nepohodol napríklad v migračnej otázke, a zároveň aj veľké ústupky urobené frankofónnou Socialistickou stranou (PS), ktorá je politickým rivalom Michelovho frankofónneho liberálneho Reformného hnutia (MR).



Najviac by Michelovým odchodom do eurokomisie a získaním top pozície v EÚ získal podpredseda vlády a šéf diplomacie Didier Reynders, ktorého už kráľ poveril (spolu s Johanom Vande Lanotom za flámskych socialistov) rozhovormi o zostavovaní budúcej vlády. Reynders, ktorý minulý týždeň neuspel v súboji o zisk funkcie generálneho tajomníka Rady Európy, by sa stal dočasne úradujúcim premiérom a otvorila by sa preňho možnosť získať aj premiérske kreslo v budúcej vláde.



