Benátska komisia vyzvala Maďarsko na zrušenie protiimigračných zákonov

Kritizovala najmä skutočnosť, že na základe novej maďarskej legislatívy by mohli byť stíhané aj organizácie, ktoré poskytujú podporu žiadateľom o azyl a legálnym migrantom.

Štrasburg 22. júna (TASR) - Experti Benátskej komisie vyzvali v piatok Maďarsko na zrušenie novoprijatého balíka protiimigračných zákonov, ktorý je známy pod označením "Zastavme Sorosa". Na základe uvedenej legislatívy by mohli byť stíhaní ľudia, ktorí poskytujú pomoc utečencom.



Benátska komisia, poradný orgán Rady Európy, vo svojom stanovisku podľa agentúry AP uviedla, že niektoré ustanovenia balíka protiimigračných zákonov "neadekvátne" obmedzujú práva mimovládnych skupín, ktoré garantuje Európsky dohovor o ľudských právach.



Členovia komisie kritizovali najmä skutočnosť, že na základe novej maďarskej legislatívy by mohli byť stíhané aj organizácie, ktoré poskytujú podporu žiadateľom o azyl a legálnym migrantom v súlade s medzinárodným právom. Trestná by napríklad mohla byť aj distribúcia informačných materiálov alebo pomoc pri podávaní žiadostí o azyl.



Poslanci maďarského parlamentu v stredu veľkou väčšinou hlasov schválili návrhy zákonov na potlačenie migrácie. Balík je nazývaný podľa finančníka a filantropa maďarského pôvodu Georgea Sorosa, ktorého Budapešť obviňuje z podpory nelegálnej migrácie. Samotný Soros tieto obvinenia dôrazne popiera.



Kancelária maďarského premiéra Viktora Orbána stanovisko Benátskej komisie odmietla a zdôraznila, že protiimigračné zákony odvolať nemieni.



Orbánova strana Fidesz navyše naznačila, že experti poradného orgánu RE sú pod Sorosovým vplyvom a ich vyhlásenie je súčasťou jeho protimaďarskej kampane. "Soros má ľudí všade," uvádza sa vo vyhlásení strany.



Kritici vnímajú prijatie balíka "Zastavme Sorosa" ako súčasť Orbánovej kampane na potlačenie občianskej spoločnosti a oslabenie demokratických mechanizmov.



Samotný Orbán zdôvodňuje prijatie zákonov potrebou ochrany Maďarska a ajeho obyvateľov pred masovou nelegálnou migráciou. Osobám, ktoré podporujú a organizujú nelegálnu migráciu, hrozí podľa nových zákonov až jeden rok väzenia.