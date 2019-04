Berger: Slobodná práca novinárov v časoch dezinformácií je dôležitá

Hlavným podujatím Svetového dňa slobody tlače 2019 bude svetová konferencia, ktorá sa uskutoční od stredy do piatka (1.-3. mája) v hlavnom meste Etiópie Addis Abeba.

Paríž 30. apríla (TASR) - V časoch dezinformácií sú sloboda novinárov a bezpečnosť - aby mohli informovať verejnosť - čoraz dôležitejšie. Pre TASR to povedal riaditeľ sekcie pre slobodu prejavu a mediálny rozvoj Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Guy Berger.



"Pokiaľ novinári nie sú schopní pracovať v súlade s profesionálnymi štandardmi verejného záujmu a overovania informácií, voliči zostanú bezbranní voči manipulácii," zdôraznil pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa slobody tlače, ktorý si svet pripomenie v piatok 3. mája.



Berger upozornil, že akékoľvek kroky, ktoré sa prijímajú na boj proti dezinformáciám, by nikdy nemali mať za následok umlčiavanie žurnalistiky. Práve tá je totiž "jednou z kľúčových protilátok proti lžiam, vykonštruovaným správam a propagande".



V poradí už 26. oslavy Svetového dňa slobody tlače sa nesú v znamení motta "Obrana žurnalizmu", priblížil George C. Papagiannis, šéf oddelenia UNESCO pre vonkajšie vzťahy. K myšlienke obrany slobody tlače je podľa neho možné prihlásiť sa aj prostredníctvom dvoch hashtagov, #PressFreedomDay a #PressFreedom.



Hlavným podujatím Svetového dňa slobody tlače 2019 bude svetová konferencia, ktorá sa uskutoční od stredy do piatka (1.-3. mája) v hlavnom meste Etiópie Addis Abeba. Rámcovou témou podujatia je "Médiá pre demokraciu: žurnalistika a voľby v čase dezinformácií".



Trojdňovú konferenciu spoločne zorganizovali UNESCO, komisia Africkej únie a etiópska vláda. Účastníci zo širokého spektra médií a organizácií občianskej spoločnosti budú diskutovať o súčasných výzvach, s ktorými sa stretávajú médiá počas volieb. Hovoriť sa bude aj o tom, ako môžu médiá podporiť mierový proces a proces zmierenia.



Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová vo štvrtok udelí prestížnu Svetovú cenu slobody tlače UNESCO/Cenu Guillerma Cana. V tomto roku ju dostanú dvaja novinári tlačovej agentúry Reuters odsúdení v Mjanmarsku na sedem rokov väzenia, Ťjo Sou U (29) a Wa Lone (33).



Okrem hlavnej konferencie v Addis Abebe sa po celom svete uskutoční približne 100 sprievodných podujatí.



Svetový deň slobody tlače je pripomienkou jednotlivým vládam, aby rešpektovali svoj záväzok k slobode tlače. Tento deň je takisto dňom podpory médií, ktoré sú terčom obmedzovania alebo potláčania slobody tlače. Je to tiež deň spomienok na tých novinárov, ktorí prišli pri svojej práci o život.