Berlín i Varšava urobia maximum pre to, aby Európu nikto nerozdeľoval

Varšava 20. marca (TASR) - Za veľmi zaujímavý a vážny geopolitický rozhovor dvoch lídrov označil v pondelok večer vo Varšave stretnutie poľského prezidenta Andrzeja Dudu a nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej šéf kabinetu najvyššieho poľského predstaviteľa, minister Krzysztof Szczerski.



Informoval o tom internetový server wpolityce.pl.



Podľa tohto zdroja sa účastníci stretnutia venovali hlavne geopolitickej situácii, bezpečnosti v Európe, rozvoju spoločnej obrany na starom kontinente, budúcnosti Severoatlantickej aliancie, vzťahom s USA, situácii v kontaktoch medzi Európou a Čínou, ako aj budúcnosti samotnej Európskej únie.



Poľský prezident zablahoželal hostke z Berlína k znovuzvoleniu do funkcie a vyjadril radosť nad faktom, že už niekoľko dní po prevzatí mandátu pricestovala do Varšavy.



Obe strany sa zhodli na tom, že jestvuje mnoho vonkajších hráčov, ktorí by radi rozdelili Európu, ale konštatovali, že aj vnútri je mnoho takých, ktorí chcú budovať starý kontinent na báze odlišností. Tak Varšava, ako aj Berlín musia urobiť všetko, aby Európu nikto nerozdelil, ani zvonku, ani zvnútra, odznelo na tlačovej konferencii poľského ministra vo Varšave.



Podľa jeho slov sa hovorilo aj o kríze dôvery v Európu, ktorej dôsledkom sú výsledky viacerých volieb v ostatnom čase. Poľský prezident preto zdôraznil, že je potrebné venovať viac pozornosti dialógu s občanmi.