Berlín prvýkrát povolil návrat detí príslušníkov IS pôvodom z Nemecka

Berlín 31. mája (TASR) - Vláda v Berlíne údajne po prvýkrát súhlasila s návratom detí nemeckých občanov, ktorí sa pripojili k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). S odvolaním sa na správy nemeckých médií o tom informovala agentúra DPA.



Podľa informácií verejnoprávnej stanice NDR, stanice WDR a denníka Die Süddeutsche Zeitung pracuje nemecké ministerstvo zahraničných vecí "už nejaký čas" na tom, aby dostalo zraniteľné deti zo sýrskych utečeneckých táborov späť do Nemecka.



Úsilie nemeckej diplomacie o návrat detí príslušníkov IS vyšiel najavo počas jedného zo súdnych procesov na správnom súde v Berlíne.



Ide o súdne konanie, v rámci ktorého sa manželský pár domáha návratu svojich malých vnučiek - sirôt - zo sýrskeho utečeneckého tábora späť do Nemecka.



Matka oboch detí, ktoré sú vo veku dvoch a štyroch rokov, bola príslušníčkou IS pôvodom zo spolkovej republiky Bádensko-Württembersko na juhozápade Nemecka. Podľa dostupných správ zahynula počas bitky o dedinu Bághúz, ktorá bola poslednou baštou IS na území Sýrie.



Dirk Schoenian - advokát rodiny - nemeckým médiám povedal, že aj napriek intenzívnemu úsiliu ministerstva nie je naďalej zrejmé, kedy by sa dievčatá mohli vrátiť do Nemecka.



Podmienky v utečeneckom tábore pritom právnik označil za strašné. "Za dva alebo tri mesiace už deti nemusia byť nažive," dodal Schoenian.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť agentúry DPA o potvrdenie informácii zatiaľ nereagovalo.