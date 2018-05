Berlínska East Side Gallery sa stane pamätným miestom

East Side Gallery s grafitmi z roku 1990 od rozličných medzinárodných umelcov je už zavedenou turistickou destináciou.

Berlín 10. mája (TASR) - Najdlhší zachovaný úsek Berlínskeho múru, pestro pomaľovaný 1,3-kilometrový pás známy ako East Side Gallery, sa stane oficiálnym pamätníkom. Magistrát v stredu rozhodol, že pozostatky múru prejdú pod správu nadácie Berlin Wall Foundation, ktorá sa zaoberá dedičstvom mesta z čias studenej vojny.



"East Side Gallery tým konečne dostane štatút, ktorý jej patrí. Je to tiež potrebné pre zachovanie a údržbu tohto pamätníka," vyhlásil Daniel Wesener zo strany Zelených. Finálne schválenie prevodu vlastníctva tohto monumentu, ktorý kedysi oddeľoval Západný Berlín od zvyšku mesta, sa očakáva na budúci týždeň, informuje agentúra DPA.



East Side Gallery s grafitmi z roku 1990 od rozličných medzinárodných umelcov je už zavedenou turistickou destináciou. Napriek svojmu historickému významu však lokalitu začali ohrozovať rozličné stavebné projekty. Úsek bude pravidelne čistený od nepovolaných zásahov a turistom budú ponúkané sprievodcovské služby.



Komunistická Nemecká demokratická republika (NDR) začala múr stavať 13. augusta 1961 za vlády Waltera Ulbrichta. Betónový múr mal celkovú dĺžku 155 kilometrov a výšku 3,6 metra. Pri pokuse o jeho prekonanie zahynulo do jeho pádu v novembri 1989 podľa rozličných zdrojov 130-200 ľudí. Podarilo sa to vyše 5000 osobám.