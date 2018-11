Berlínsky starosta varoval pred novým rozkolom nemeckej spoločnosti

Pred novým rozkolom nemeckej spoločnosti varoval vo štvrtok, v predvečer 29. výročia pádu Berlínskeho múru, úradujúci starosta nemeckej metropoly Michael Müller.

Berlín 8. novembra (TASR) - Pred novým rozkolom nemeckej spoločnosti varoval vo štvrtok, v predvečer 29. výročia pádu Berlínskeho múru, úradujúci starosta nemeckej metropoly Michael Müller.



Nemecko je zjednotenou krajinou, ktorá sa vníma ako garant ľudských práv. To by malo a musí tak zostať aj v budúcnosti, vyhlásil prvý muž berlínskej radnice.



Jednota by mala podľa jeho slov znamenať jednotu v mieri, slobode a blahobyte pre všetkých. "Preto si nenecháme ako demokratky a demokrati meniť zmysel tohto dňa zo strany populistov, nacionalistov a pravicových extrémistov," zdôraznil podľa tlačovej agentúry DPA Müller.



Starosta Berlína sa vyslovil proti prejavom diskriminácie, ktoré opäť rozdeľujú spoločnosť, či už ide o múry medzi osobami rôzneho pôvodu, ľuďmi s odlišnými náboženskými a politickými presvedčeniami, rôznej sexuálnej orientácie a podobne.



Jednota je odkazom od všetkých, ktorí prišli o životy, šťastie a zdravie v dôsledku Berlínskeho múru, zdôraznil starosta nemeckého hlavného mesta.



Rozdelenie Berlína trvalo viac ako 28 rokov. Iba na území mesta zomrelo od jeho výstavby 13. augusta 1961 viac ako 140 ľudí pri pokusoch dostať sa na Západ.



Nová štúdia, podľa ktorej malo na nemecko-nemeckej štátnej hranici zomrieť celkove najmenej 327 osôb, vyvolala pochybnosti v súvislosti s niektorými menami uvedeným v zozname obetí, preto sa výsledná podoba tohto výskumného projektu bude ešte skúmať.