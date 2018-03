Berlusconi čelí ďalšiemu procesu pre podplácanie svedkov

Silvio Berlusconi (81) je na talianskej politickej scéne opäť veľmi aktívny, aj keď nesmie do roku 2019 zastávať žiadne politické funkcie, proti čomu sa odvolal na Európsky súd pre ľudské práva.

Miláno 26. marca (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi čelí ďalšiemu súdnemu procesu, tentokrát za údajné podplácanie tanečníc svedčiacich v procese okolo neslávne známych večierkov v Berlusconiho vile pri Miláne.



Berlusconiho spoločne so štyrmi mladými ženami, ktoré údajne úplatky prijali, obžaloval v pondelok milánsky súd z korupcie týkajúcej sa justičných orgánov a termín procesu stanovil na 9. mája, informovala agentúra AP.



Pôjde v poradí o druhý súdny proces voči tomuto mediálnemu magnátovi vychádzajúci z aféry známej ako "bunga bunga", ktorá sa točila okolo tanečnice z nočného klubu, Maročanky Karimy El Mahrougovej prezývanej Ruby.



Tá sa zúčastňovala večierkov v Berlusconiho vile v roku 2010, keď bol ešte premiérom; mala vtedy len 17 rokov. Expremiéra pôvodne uznali vinným z platenia za sex s neplnoletou osobou a bol odsúdený na sedem rokov väzenia. Súd nakoniec rozsudok v roku 2014 zrušil s tým, že neexistuje žiadny dôkaz, že Berlusconi vedel o neplnoletosti El Mahrougovej.



Silvio Berlusconi (81) je na talianskej politickej scéne opäť veľmi aktívny, aj keď nesmie do roku 2019 zastávať žiadne politické funkcie, proti čomu sa odvolal na Európsky súd pre ľudské práva. Zatiaľ nie je známe, kedy sa tam rozhodne o jeho sťažnosti.



Jeho strana Vpred Taliansko (Forza Italia) zo stredopravej koalície, za ktorú vo voľbách z 4. marca hlasovalo 13,94 percenta voličov, by mala zrejme zohrať kľúčovú úlohu v zostavovaní novej vlády.