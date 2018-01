Berlusconi: Novým talianskym premiérom by sa mohol stať Antonio Tajani

Samotný Berlusconi, ktorý stál na čele vlády už štyrikrát, sa premiérom opäť stať nemôže. Až do roku 2019 mu totiž súd v súvislosti s usvedčením z daňového podvodu zakázal zastávať štátne funkcie.

Rím 25. januára (TASR) - "Výborným" kandidátom na nového talianskeho premiéra by bol súčasný šéf Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Uviedol to vo štvrtok bývalý predseda vlády Silvio Berlusconi, ktorý do marcových parlamentných volieb vedie favorizovanú koalíciu pravicovo-centristických strán. Informovala o tom agentúra Reuters.



Antonio Tajani je členom Berlusconiho strany Vpred Taliansko (FI). Post predsedu Európskeho parlamentu zastáva od januára 2017.



"Ak by bolo možné, aby sa premiérom stal Antonio Tajani, bola by to úžasná voľba. Vždy preukazoval úplnú a absolútnu lojálnosť našim princípom a ideám a Silviovi Berlusconimu," povedal Berlusconi pre taliansku rozhlasovú stanicu RTL.



Podľa vlastných slov zvažuje troch kandidátov na ministerského predsedu, avšak menoval iba Tajaniho.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že vo voľbách vypísaných na 4. marca zvíťazí aliancia stredopravých síl, ktorej súčasťou sú okrem FI aj strany Liga Severu (LN) a Talianski bratia (FdI). Parlamentnú väčšinu však zrejme nezískajú, na prípadné zostavenie vlády budú preto potrebovať koaličných partnerov.



Predstavitelia trojice strán sa dohodli na tom, že kandidáta na premiéra nominuje tá strana, ktorá vo voľbách získa najviac hlasov. Najlepšie preferencie má pritom práve Berliusconiho FI.



Samotný Berlusconi, ktorý stál na čele vlády už štyrikrát, sa premiérom opäť stať nemôže. Až do roku 2019 mu totiž súd v súvislosti s usvedčením z daňového podvodu zakázal zastávať akékoľvek štátne funkcie.



V predvolebných prieskumoch ako najväčšie samostatné strany dominujú antisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a Demokratická strana (PD) súčasného premiéra Paola Gentiloniho. Vďaka uzavretiu volebného spojenectva má však najvyššie preferencie práve trojkoalícia stredopravých strán.