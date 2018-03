Berlusconi podporí Ligu Severu v snahách o zostavenie novej vlády

Žiadna strana alebo koalícia nezískala v nedeľných talianskych parlamentných voľbách absolútnu väčšinu, čo v krajine vyvolalo politickú neistotou.

Rím 7. marca (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi podporí krajne pravicovú Ligu Severu (LN) v snahách o zostavenie vlády. Líder strany Vpred Taliansko (FI) to vyhlásil v stredu po tom, ako protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) opätovne potvrdilo svoj záujem, že chce stáť na čele akejkoľvek novej vlády, píše agentúra Reuters.



Žiadna strana alebo koalícia nezískala v nedeľných talianskych parlamentných voľbách absolútnu väčšinu, čo v krajine vyvolalo politickú neistotou.



Pravicová koalícia, do ktorej patrí aj Liga Severu a Vpred Taliansko, získala najviac kresiel v parlamente. LN pritom po prvý raz podporilo viac voličov ako FI. Na základe dohody medzi týmito stranami to znamená, že líder Ligy Severu má právo na post premiéra.



Berlusconi uviedol, že bude rešpektovať túto dohodu a trvá na tom, aby jeho koaličný partner dostal šancu stáť na čele novej vlády. "Som tu, aby som ho (Mattea Salviniho - šéfa Ligy Severu) podporil, zaručil celistvosť koalície a dodržiaval naše záväzky voči voličom."



Nárok na zostavovanie novej vlády si robí aj Luigi Di Maio, líder protisystémového hnutia M5S, ktoré sa v nedeľných voľbách stalo najpopulárnejšou samostatnou stranou.



Di Maio zároveň v stredu predstavil kľúčové témy, na ktoré sa budúca talianska vláda musí sústrediť, a to zníženie chudoby a nezamestnanosti, obmedzenie nehospodárnych štátnych výdavkov, zníženie daní pre podniky a zvýšenie bezpečnosti.