Berlusconi sa opäť podrobil operácii, tentokrát čreva

Miláno 1. mája (TASR) - Bývalý taliansky premiér a mediálny magnát Silvio Berlusconi sa zotavuje v milánskej nemocnici, kde sa v utorok večer podrobil operácii z dôvodu črevnej obštrukcie. S odvolaním sa na správy talianskych médií o tom v stredu informovala agentúra DPA.



Chirurgický zákrok sa podľa talianskej agentúry ANSA podaril a Berlusconi (82) je v dobrom zdravotnom stave, pričom prepustiť z nemocnice by ho mali v priebehu nasledovných dní.



Berlusconi sa ešte v utorok plánoval zúčastniť na zhromaždení v rámci kampane svojej strany Forza Italia (Vpred Taliansko) pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu, lekári mu to však neodporučili, povedal talianskym médiám predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani, ktorý je zároveň Berlusconiho straníckym kolegom.



"Ďakujem vám všetkým za lásku a množstvo správ. Som v dobrom stave a pripravený na predvolebnú kampaň," napísal Berlusconi v utorok večer na sociálnej sieti Twitter. Skoré uzdravenie expremiérovi zaželal aj taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini.



Berlusconiho zdravie je v posledných rokoch čoraz krehkejšie. V marci podstúpil operáciu slabinovej prietrže - inguinálnej hernie. V roku 2016 sa zase podrobil kardiochirurgickému zákroku, ktorý mal odstrániť potenciálne smrteľnú poruchu srdcovej činnosti. Lekári mu vtedy nahradili nedostatočne funkčnú aortálnu chlopňu. Ešte v roku 2006 Berlusconimu implantovali v USA kardiostimulátor.



Aj napriek zdravotným problémom Berlusconi začiatkom roka oznámil, že sa chystá kandidovať za europoslanca v nadchádzajúcich voľbách do EP, ktoré sa v Taliansku uskutočnia 26. mája. Na pôde EP chce podľa vlastných slov vyvolať diskusiu o "budúcnosti sveta".



Berlusconiho tridsaťročnú politickú kariéru sprevádzajú mnohé korupčné či sexuálne škandály. V roku 2013 ho usvedčili z daňových únikov, čo viedlo k jeho vylúčeniu z hornej komory talianskeho parlamentu i pôvodne šesťročnému zákazu zastávať akúkoľvek volenú funkciu, ktorý mu milánsky súd zrušil vlani na základe expremiérovho "dobrého správania".



Ako pukazuje agentúra DPA, Berlusconi ostáva na talianskej politickej scéne aktívnou, no už marginalizovanou postavou. Na poste lídra pravice ho totiž zatienil práve Matteo Salvini.