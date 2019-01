Barnier: Írska poistka nemôže byť zrušená, alternatívy nikto nepozná

Britským parlamentom požadované alternatívne opatrenia k írskej poistke podľa Barniera nikto nepozná. Zdieľa však postoj poslancov britského parlamentu v tom, že si neželá brexit bez dohody.

Brusel 30. januára (TASR) - Takzvaná írska poistka v dohode o brexite nemôže byť zrušená. Ochraňuje záujmy vyše štyroch miliónov občanov Írska a je "pragmatickou odpoveďou" na jedinečnú situáciu, ktorá vznikla po tom ako, sa Británia rozhodla opustiť nielen EÚ, ale aj jednotný trh a colnú úniu. Pred poslancami Európskeho parlamentu to v stredu v Bruseli povedal hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.



Britským parlamentom požadované "alternatívne opatrenia" k írskej poistke podľa Barniera nikto nepozná. Zdieľa však postoj poslancov britského parlamentu v tom, že si neželá brexit bez dohody. Zopakoval, že politická dohoda o brexite je "najlepším a jediným prostriedkom" na zabezpečenie riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie. Poistka je "neoddeliteľnou súčasťou" rozvodovej dohody, ktorá sa nebude znova otvárať, zdôraznil Barnier.



Koordinátor EP pre brexit Guy Verhofstadt a šéf politickej skupiny liberálnych demokratov (ALDE) počas rozpravy kritizoval nejasný a nekonzistentný postoj britskej vlády. "To, čo začalo ako spor v rámci Konzervatívnej strany, je teraz existenčným problémom pre celú Britániu," konštatoval. Vyjadril nádej, že určitým posunom by mohlo byť stretnutie premiérky Mayovej s lídrom labouristovej Jeremym Corbynom.



Nemecký poslanec Elmar Brok z frakcie európskych ľudovcov (EPP) v súvislosti s najnovšou situáciou okolo brexitu upozornil Britov a britských politikov, že "my v EÚ sme zjednotení, to vy nie ste jednotní". Zároveň vyzval na potrebu čo najviac minimalizovať škody, ktoré brexitom vzniknú pre obe strany.



Britský europoslanec Ashley Fox v mene skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR) varoval, že kým nebude zrušená klauzula o írskej poistke, rozvodová dohoda nebude uzavretá. "Zachovanie írskej poistky v jej súčasnej podobe nezabráni režimu tvrdej hranice, ale ho vytvorí," zdôraznil Fox. Hlavným cieľom írskej poistky je zamedziť zavedeniu hraničných a colných kontrol na írsko-severoírskej hranici.



Britský poslanec Nigel Farage z frakcie Európa slobody a priamej demokracie (EFDD), jeden z hlavných prívržencov brexitu, vo svojom vystúpení uviedol, že vyhliadky na brexit bez dohody sa zvýšili "kvôli bruselským fanatikom, ktorí odmietajú kompromis".