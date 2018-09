KĽDR potrebuje k denuklearizácii väčšiu dôveru k Washingtonu

Na summite v Singapure, ktorý sa konal 12. júna, sa Trump a Kim Čong-un dohodli, že budú za bližšie nešpecifikovaných podmienok spolupracovať na likvidácii jadrových zbraní na Kórejskom polostrove.

New York 29. septembra (TASR) - Severná Kórea sa "v žiadnom prípade" nedenuklearizuje skôr, než sa medzi ňou a Spojenými štátmi nevybuduje väčšia dôvera. Vyhlásil to v sobotu severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho počas prejavu na zasadaní Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, informuje agentúra DPA.



Podľa neho došlo za uplynulý rok k "prielomu" v diplomatických vzťahoch medzi oboma krajinami, avšak je potrebné, aby Washington i Pchjongjang dospeli k posilneniu vzájomnej dôvery predtým, ako sa prikročí k implementácii spoločného stanoviska, na ktorom sa v júni dohodli severokórejský vodca Kim Čong-un a prezident USA Donald Trump.



"Bez dôvery voči USA nebude ani dôvera voči našej národnej bezpečnosti, a za takýchto okolností sa v žiadnom prípade nemôžeme najprv jednostranne odzbrojiť," uviedol Ri. Pchjongjang po pokusoch Trumpa o zblíženie naznačil, že je ochotný stiahnuť svoj jadrový program; od singapurského summitu ale nenastal výrazný posun.



Nádeje na zmenu sa však znovu oživili tento týždeň, keď šéf americkej diplomacie Mike Pompeo oznámil, že v októbri pocestuje do Pchjongjangu na rozhovory o denuklearizácii a ohľadom dokončenia príprav na druhý summit Trumpa s Kimom. Pompeo tiež označil svoje stredajšie stretnutie s Ri Jong-hom v OSN za "veľmi pozitívne".



"Ešte máme pred sebou veľký kus práce, ale budeme pokračovať v nastúpenej ceste," dodal americký minister zahraničných vecí. Trump v pondelok vyhlásil, že je pripravený na opätovné stretnutie s Kimom.



Na summite v Singapure, ktorý sa konal 12. júna, sa Trump a Kim Čong-un dohodli, že budú za bližšie nešpecifikovaných podmienok spolupracovať na likvidácii jadrových zbraní na Kórejskom polostrove. Americký prezident označil singapurský summit za úspech a zašiel až tak ďaleko, že vyhlásil, že Severná Kórea už nepredstavuje jadrovú hrozbu.