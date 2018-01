Bezpečnostná rada OSN bude mimoriadne rokovať o protestoch v Iráne

Sídlo OSN v New Yorku, ilustračná snímka.

Stretnutie sa uskutoční na žiadosť veľvyslankyne Spojených štátov pri OSN Nikki Haleyovej.

New York 5. januára (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) sa v piatok zíde na mimoriadnom zasadnutí v súvislosti s vlnou protivládnych protestov v Iráne. Stretnutie sa uskutoční na žiadosť veľvyslankyne Spojených štátov pri OSN Nikki Haleyovej, informovala agentúra DPA.



Rada má v piatok popoludní miestneho času na programe zasadnutie o Blízkom východe. Hovorkyňa veľvyslanca Kazachstanu pri OSN Kajrata Umarova, ktorý rade v súčasnosti predsedá, potvrdila, že jeho témou bude Irán.



Agentúra AP pripomenula, že jednotliví členovia rady majú na aktuálne prebiehajúce protesty v Iráne rozdielny pohľad.



Haleyová demonštrujúcich v Iráne chválila s tým, že OSN sa musí vyjadriť na ich podporu. Rusko naopak varovalo pred "vonkajším zasahovaním" do niečoho, čo vníma čisto ako internú záležitosť Iránu.



Irán zažíva od minulého štvrtka (28. decembra) vlnu protestov proti ekonomickej politike vlády, na ktorých však zaznievajú i politické požiadavky. Násilné zrážky si vyžiadali už najmenej 21 mŕtvych a ďalšie stovky osôb zadržala polícia.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov varoval vo štvrtok Spojené štáty, aby nezasahovali do záležitostí Iránu, ktorým otriasajú protesty. Dodal tiež, že Washington chce využiť protesty na podkopanie historickej jadrovej dohody s Iránom (JCPOA) podpísanej v roku 2015.