Bezpečnostná rada OSN schválila vyslanie 75 pozorovateľov do Jemenu

V jemenskom prístave Hudajda by mali šesť mesiacov dohliadať na prímerie a presuny síl znepriatelených strán.

New York 16. januára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN v stredu jednomyseľne schválila vyslanie 75 pozorovateľov do jemenského prístavu Hudajda, kde by mali šesť mesiacov dohliadať na prímerie a presuny síl znepriatelených strán. Informovala o tom agentúra Reuters.



Jemenská vláda podporovaná Saudskou Arábiou a húsíjskí povstalci sa na pozorovateľskej misii dohodli v decembri počas mierových rokovaní vo Švédsku. Predsunutý tím je už v Hudajde, uviedla agentúra AFP s tým, že neozbrojených pozorovateľov rozmiestnia aj v prístavoch Salíf a Rás Ísá.



Hudajda - ležiaca v západnej časti Jemenu - je strategicky dôležitá, pretože cez tamojší prístav prúdi do krajiny približne 80 percent dovezeného tovaru.



Podľa OSN sa prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti 18. decembra, vo všeobecnosti dodržuje, ale došlo k oneskoreniu sťahovania vládnych aj povstaleckých síl z tohto mesta. Väčšinu Hudajdy kontrolujú húsíovia a vládne sily sú rozmiestnené na južných a východných predmestiach.



Koalícia pod vedením Saudskej Arábie začala v júni veľkú ofenzívu zameranú na dobytie polmiliónovej Hudajdy, ktorú koncom roka 2014 ovládli húsíovia.



Vojna medzi šiitskými povstalcami a vojakmi vernými jemenskému prezidentovi Abdovi Rabbuhovi Mansúrovi Hádímu sa vystupňovala v roku 2015, keď hlava štátu ušla do saudskoarabského exilu a vojensky začala v Jemene zasahovať koalícia pod vedením Saudskej Arábie.