Bezpečnostné sily zajali Francúzku napojenú na Islamský štát

Kábul 23. marca (TASR) - Afganské bezpečnostné sily údajne zajali na severe Afganistanu francúzsku občianku, ktorá je napojená na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie afganského ministerstva vnútra.



"Počas operácie afganských bezpečnostných síl boli usmrtení ďalší šiesti členovia IS," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zverejnenom na Twitteri.



Ďalšie informácie o zadržanej žene ministerstvo nezverejnilo. Uviedlo len to, že bezpečnostná operácia sa uskutočnila v severoafganskej provincii Džúzdžán.



Hovorca guvernéra provincie Mohammad Razá pre DPA uviedol, že afganské bezpečnostné sily zabili štyroch bojovníkov IS a deviatich zajali, medzi ktorými bola aj uvedená Francúzska a dvaja občania Uzbekistanu.



Islamský štát sa v Afganistane objavil v roku 2015, pričom jediný väčší územný zisk dosiahol vo východoafganskej provincii Nangarhár. V poslednom čase sa skupina pokúša expandovať do provincií Džúzdžán a Fárjáb.