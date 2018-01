Bezpečnostné zložky pátrajú po vrahoch rabína v oblasti Nábulusu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prostredníctvom siete Twitter ubezpečil, že izraelské bezpečnostné zložky robia všetko pre vypátranie páchateľov útoku a ich vydanie justícii.

Tel Aviv 10. januára (TASR) - Izraelská armáda v noci na stredu spustila pátranie po páchateľovi teroristického útoku, v ktorom prišiel o život rabín. Ten bol smrteľne postrelený v okamihu, keď šoféroval svoje auto na diaľnici v oblasti mesta Nábulus. Informoval o tom denník The Times of Israel s odvolaním sa na izraelské ozbrojené sily.



Palestínske médiá spresnili, že vojaci uzavreli všetky cesty v oblasti a začali prehľadávať palestínske dediny. "Cieľom akcie je lokalizovať teroristov, ktorí spáchali útok," uviedla vo vyhlásení izraelská armáda.



Súčasťou operácie izraelských síl sú aj bezpečnostné kontroly pri vstupe do dedín a odchode z nich. V Nábuluse zasa hliadkujú posily a boli tam povolané aj ďalšie jednotky.



Krátko po útoku, ktorý sa odohral v noci na stredu neďaleko kontrolného stanovišťa Havat Gilad, sa osadníci z neďalekej židovskej osady vydali k palestínskej dedine Burin, kde začali hádzať kamene do Palestínčanov. Podľa hovorcu izraelskej armády k vážnym zraneniam nedošlo.



Vojenské krídlo palestínskeho radikálneho hnutia Hamas vydalo vyhlásenie, v ktorom útok schválilo, označilo ho za hrdinský čin a avizovalo ďalšie podobné činy. K zodpovednosti za útok na rabína sa však Hamas neprihlásil.



Hamas vo svojom vyhlásení ďalej uviedol, že útok v blízkosti Nábulusu je prvou skutočnou reakciou, ktorá má "nepriateľom a tým, ktorí stoja za nimi (Spojené štáty), ukázať, že ich obavy sa napĺňajú".



Obeťou útoku je 35-ročný rabín, otec šiestich detí. Neznámi páchatelia ho zo strelnej zbrane zasiahli do krku v blízkosti jeho bydliska. Rabín ešte stihol z mobilu zavolať manželke, aby mu privolala lekársku pomoc. Tej sa však nepodarilo zastaviť krvácanie a rabín bol po prevoze do nemocnice vyhlásený za mŕtveho.



Vedenie osady Havat Gilad, kde rabín žil a pôsobil, v súvislosti s útokom kritizovalo, že v okolí nie sú nainštalované bezpečnostné kamery, ktorých záznamy by umožnili identifikovať a dolapiť páchateľov.