Biden je podľa prieskumu favorit na prezidentskú nomináciu demokratov

New York 28. apríla (TASR) - Bývalý americký viceprezident Joe Biden vedie v súboji o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre voľby v roku 2020. Vyplýva to z prieskumu stanice ABC News a denníka Washington Post, ktorého výsledky v nedeľu uverejnila ABC News na svojom webe.



Sedemdesiatšesťročný Biden, ktorý svoju kandidatúru oznámil vo štvrtok, sa podľa ABC orientuje najmä na starších voličov, čo môže dať súpereniu o demokratickú nomináciu charakter generačného súboja.



V prieskume získal Biden 17-percentnú podporu. Za ním sa umiestnili Bernie Sanders s 11 percentami, Pete Buttigieg (päť percent), Kamala Harrisová, Beto O’Rourke a Elisabeth Warrenová (všetci po štyri percentá).



Podľa ABC sa však situácia môže zmeniť, čo potvrdzuje skutočnosť, že 35 percent účastníkov prieskumu nevyjadrilo svoj názor.



Prieskum sa uskutočnil v dňoch 22. - 25. apríla prostredníctvom pevných telefónnych liniek a mobilných telefónov na vzorke 1001 dospelých ľudí.



"Základné hodnoty tejto krajiny... naše postavenie vo svete... naša úplná demokracia... všetko, čo urobilo Ameriku Amerikou, je v stávke. To je dôvodom, prečo dnes oznamujem svoju kandidatúru na prezidenta Spojených štátov," povedal Biden vo videonahrávke zverejnenej vo štvrtok na Twitteri.



Bývalý senátor sa štát Delaware Biden sa v priebehu svojej desaťročia trvajúcej politickej kariéry uchádzal o prezidentskú kandidatúru už dvakrát, v rokoch 1988 a 2008. Oba jeho pokusy však skončili ešte v počiatočnej fáze.