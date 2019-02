J. Biden sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať za prezidenta USA

Biden slúžil v rokoch 2009-17 dve funkčné obdobia ako viceprezident Baracka Obamu a predtým niekoľko desaťročí ako senátor za štát Delaware.

Mníchov 17. februára (TASR) - Bývalý americký demokratický viceprezident Joe Biden v sobotu vyhlásil, že sa ešte nerozhodol, či bude v roku 2020 kandidovať za šéfa Bieleho domu. Svoje rozhodnutie hodlá zverejniť v "najbližšom čase".



Na funkciu hlavy štátu by podľa tlačovej agentúry Reuters mohli nakoniec kandidovať viac než dve desiatky demokratov v úsilí postaviť sa proti súčasnému republikánskemu prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.



Biden, ktorý slúžil v rokoch 2009-17 dve funkčné obdobia ako viceprezident Baracka Obamu a predtým niekoľko desaťročí ako senátor za štát Delaware, by mal v prípade svojej účasti v boji o prezidentské kreslo výhodu vyplývajúcu z jeho mena, dlhodobo známeho v politických kruhoch.



"Zatiaľ som nedospel k rozhodnutiu. Svoju kandidatúru stále zvažujem a čoskoro to verejne oznámim," uviedol 76-ročný Biden na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.