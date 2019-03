Biden po summite v Hanoji: Trump musí pochopiť hodnotu diplomacie

Biden, ktorý bol v minulosti aj predsedom vplyvného senátneho výboru pre zahraničné vzťahy, aktuálne zvažuje či bude v roku 2020 kandidovať za šéfa Bieleho domu a súperiť tak s Trumpom.

Washington 1. marca (TASR) - Bývalý americký demokratický viceprezident Joe Biden vidí za neúspechom hanojského summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom to, že Trump pred schôdzkou neinvestoval čas do diplomacie.



"Dúfam, že prezident dostal naozaj dôležitú lekciu: na diplomacii záleží," povedal vo štvrtok Biden. Bývalý viceprezident USA sa takto vyjadril na univerzitnom fóre v meste Omaha, na ktorom sa zúčastnil spoločne s bývalým americkým ministrom obrany Chuckom Hagelom, priblížila agentúra AP.



Biden ďalej uviedol, že Trump ku "všetkému pristupuje ako k realitnej zmluve", mysliac si, že ak ho nechajú v jednej miestnosti s druhou stranou, "dokáže ju presvedčiť, aby sa dohodla". S tým Biden nesúhlasí a domnieva sa, že takáto práca si vyžaduje "náročnú a dôslednú diplomaciu".



Biden, ktorý bol v minulosti aj predsedom vplyvného senátneho výboru pre zahraničné vzťahy, aktuálne zvažuje či bude v roku 2020 kandidovať za šéfa Bieleho domu a súperiť tak s Trumpom.



Summit Trump-Kim sa konal vo vietnamskej metropole Hanoj v dňoch 27. a 28. februára. Skončil sa predčasne, pričom verzie USA a KĽDR o tom, prečo sa tak stalo, sa rozchádzajú.



Americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca Kim žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR. Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho však medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.