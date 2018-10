Rakúskom hľadaného džihádistu ruského pôvodu zadržali v Minsku

Mal bojovať v radoch džihádistov z Islamského štátu v Sýrii.

Minsk/Graz 11. októbra (TASR) - Tridsaťročného muža, na ktorého prokuratúra v rakúskom Grazi vydala v roku 2016 medzinárodný zatykač pre podozrenie z džihádistických aktivít, zadržali v bieloruskom Minsku. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra APA s odvolaním sa na Christiana Kroschla zo spomínanej prokuratúry, ktorý potvrdil správu internetového serveru Crime Russia.



Podľa nej bieloruská strana začiatkom týždňa informovala prokuratúru v Grazi o zadržaní medzinárodne hľadaného muža. Rakúsko musí do polovice novembra zaslať do Minsku podklady, aby tamojší zodpovední mohli vyhovieť očakávanej žiadosti alpskej republiky o vydanie zadržaného na trestné stíhanie. Zatiaľ nevedno, ako dlho tento proces potrvá.



Kroschl uviedol, že zadržaný rodák z Ruskej federácie, ktorý je aktuálne bez štátneho občianstva, mal bojovať v radoch džihádistov z Islamského štátu (IS) v Sýrii, pričom sa mal zúčastniť na operácii v Palmýre a nemal chýbať ani pri masových vraždách. V čase vydania medzinárodného zatykača mal trvalé bydlisko vo Viedni.