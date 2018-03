Biely dom: Situácia so Severnou Kóreou sa posúva správnym smerom

Čínska agentúra Sinchua uviedla, že severokórejský vodca bol na neoficiálnej návšteve Číny od nedele do stredy.

Washington 29. marca (TASR) - Biely dom v stredu vyhlásil, že situácia so Severnou Kóreou sa posúva správnym smerom v reakcii na stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Budeme opatrne optimistickými, ale cítime, že veci sa posúvajú správnym smerom a včerajšie (utorok) stretnutie bolo dobrým znamením, že kampaň maximálneho tlaku funguje," vyhlásila na tlačovej besede hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.



Čínska tlačová agentúra Sinchua uviedla, že severokórejský vodca bol na neoficiálnej návšteve Číny od nedele do stredy. Išlo o prvú známu cestu Kima do zahraničia od jeho nástupu k moci v roku 2011 po úmrtí jeho otca. Čínskemu prezidentovi podľa nej povedal, že Severná Kórea je "oddaná myšlienke denuklearizácie" Kórejského polostrova.