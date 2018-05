Trump je otvorený stretnutiu s Putinom, jeho termín nie je určený

Trump sa od začiatku svojho pôsobenia v Bielom dome zasadzoval za zlepšenie vzťahov USA s Ruskom, tie sa však v poslednom období skôr zhoršujú.

Washington 4. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump je otvorený stretnutiu so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, nijaké definitívne plány v tejto záležitosti však neexistujú. Uviedla to v noci na piatok na brífingu vo Washingtone hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.



Spresnila, že vo veci plánovania tejto schôdzky ešte nič nie je definitívne uzavreté. Poznamenala, že najbližší veľký summit, na ktorom by sa Trump mohol zúčastniť, bude "podľa všetkého" jeho schôdzka so severokórejským lídrom Kim Čong-unom.



Trump sa od začiatku svojho pôsobenia v Bielom dome zasadzoval za zlepšenie vzťahov USA s Ruskom, tie sa však v poslednom období skôr zhoršujú. Ide napr. o sankcie uvalené na Rusko, vzájomné vyhosťovanie diplomatov či nútené zatváranie diplomatických misií.



Plnohodnotné stretnutie Putina s Trumpom sa zatiaľ neuskutočnilo - vlani sa len pozdravili a krátko rozprávali v kuloároch summitov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) vo vietnamskom Danangu a skupiny G20 v Hamburgu.