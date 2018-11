Biely dom: Vyšetrovanie Ruska bude pokračovať aj po odchode Sessionsa

Vyšetrovanie údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 bude pokračovať aj po odstúpení ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa.

Washington 8. novembra (TASR) - Vyšetrovanie údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 bude pokračovať aj po odstúpení ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa. Informáciu priniesla vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na slová poradkyne prezidenta Donalda Trumpa Kellyanne Conwayovej.



Conwayová v snahe upokojiť znepokojenú demokratickú opozíciu televíznej stanici Fox News ubezpečila, že vyšetrovanie bude pokračovať. Pripustila, že stredajší odchod ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa "visel vo vzduchu už dlho" a jeho vzťah s prezidentom Trumpom bol napätý.



Poradkyňa pripomenula, že zástupca ministra spravodlivosti Rob Rosenstein si svoj post udržal a Sessionsa dočasne nahradí šéf jeho kancelárie Matt Whitaker. "Myslím si, že je veľmi chvályhodné a dôležité, že prezident sám ohlasuje pokračovanie vyšetrovania," povedala Conwayová.



Whitaker ešte pred nástupom do Bieleho domu rázne odmietal Muellerove vyšetrovanie a prezidentovým právnikom radil, aby s ním nespolupracovali.



Vyšetrovanie sa zameriava na údajné ruské zasahovanie do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a postupne sa rozšírilo aj na samotnú kampaň Donalda Trumpa. To viedlo k preverovaniu prezidentových financií.



Demokratická strana žiada, aby sa Whitaker zriekol účasti na prípade a pohrozila, že začne vlastné vyšetrovanie - na čo využije novozískanú väčšinu v Snemovni reprezentantov. Na základe výsledkov utorkových volieb budú mať demokrati od januára v tejto snemovni amerického Kongresu väčšinové zastúpenie.