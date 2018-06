Merkelová plánuje stretnutie o migrácii s vybranými krajinami EÚ

Toto stretnutie mohlo uskutočniť pred plánovaným pravidelným summitom EÚ, ktoré je naplánované na 28. a 29. júna.

Berlín 17. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová plánuje usporiadať špeciálne stretnutie s niekoľkými ďalšími členskými štátmi EÚ, ktoré, podobne ako Nemecko, zasiahla migračná kríza. S odvolaním sa na nedeľné vydanie nemeckého denníka Bild o tom informuje agentúra DPA.



Podľa denníka Bild by sa toto stretnutie mohlo uskutočniť pred plánovaným pravidelným summitom EÚ, ktoré je naplánované na 28. a 29. júna. Merkelová chce diskutovať o možných riešeniach migračnej otázky s Gréckom, Talianskom a Rakúskom, cituje vládne zdroje z krajín EÚ nemecký denník.



"Zatiaľ sa o ničom nerozhodlo - sme vo fáze plánovania," povedal pre denník zdroj z talianskej vládny, ktorý dodal, že zatiaľ nie je jasné, kedy by sa tento špeciálny summit mohol konať. Taktiež nie je jasné, či sa stretnutia zúčastní i Španielsko a krajiny z balkánskeho regiónu.



Merkelová sa k tomuto kroku uchyľuje po tom, ako sa dostala do sporu so svojím ministrom vnútra Horstom Seehoferom, ktorý chce pritvrdiť postoj Nemecka v oblasti migrácie a sprísniť kontroly na hraniciach.



Nemecká kancelárka v súčasnosti uprednostňuje spoločný európsky postup riešenia migračnej krízy pred jednostranným postupom.



Seehofer a ďalší predstavitelia Kresťanskosociálnej únie (CSU) Merkelovej pohrozili, že ak sa do pondelka nerozhodne pre ich líniu postupu na národnej úrovni, minister hoci aj bez jej súhlasu a súhlasu vládneho kabinetu rozhodne v rámci svojich právomocí - čo je z právneho hľadiska možné - o vracaní istej časti migrantov z hraníc.