Bild: Úrady nevyšetrovali migrantov podozrivých z vojnových zločinov

Podľa denníka sa k orgánom od roku 2014 do začiatku 2019 dostalo asi 7000 takýchto indícií týkajúcich sa migrantov prichádzajúcich do Nemecka. Predmetom vyšetrovania sa však stalo len 129 prípadov

Berlín 7. marca (TASR) - Nemecké úrady v posledných rokoch vyšetrovali len malú časť prípadov migrantov, ktorí boli vo svojich domovských krajinách podozriví zo spáchania vojnových zločinov. Informoval o tom vo štvrtok nemecký denník Bild.



Podľa jeho zistení sa k nemeckým orgánom od roku 2014 do začiatku roka 2019 dostalo približne 7000 takýchto indícií týkajúcich sa migrantov prichádzajúcich do Nemecka. Predmetom vyšetrovania sa však stalo len 129 prípadov, napísala agentúra AP.



Denník Bild získal uvedenú informáciu od poslaneckého klubu opozičnej Slobodnej demokratickej strany (FDP) v Bundestagu. Jej pravdivosť následne potvrdilo aj nemecké ministerstvo vnútra.



Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) v uvedenom období nahlásil približne 5000 takýchto podozrení Spolkovému kriminálnemu úradu (BKA) a spolkovej prokuratúre. Indície sa týkali možného spáchania skutkov, ktoré medzinárodné právo kvalifikuje ako zločiny. O ďalších zhruba 2000 podozreniach sa príslušné orgány dozvedeli z iných miest.



V rokoch 2015 a 2016 prišiel do Nemecka približne milión utečencov a migrantov, väčšina pochádzala z krajín postihnutých vojnovými konfliktmi, ako sú Sýria, Irak a Afganistan. Hranice vtedy každý deň prekračovali tisíce žiadateľov o azyl, takže ich nemecké úrady nedokázali dôkladne preverovať.