Bill Cosby je podľa hodnotiacej komisie sexuálny predátor

Norristown 24. júla (TASR) - Pensylvánska komisia, ktorá posudzuje sexuálnych delikventov, odporučila, aby bol americký komik Bill Cosby vyhlásený za sexuálneho predátora. Na základe tejto klasifikácie by bol Cosby po zvyšok života zaregistrovaný ako sexuálny delikvent a musel by sa podrobiť liečbe. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



V žiadosti podanej na súd v utorok prokurátor v okrese Montgomery v štáte Pensylvánia citoval odporúčania spomínanej komisie a požiadal sudcu v tejto veci o vypočutie. Sudca tak môže rozhodnúť, či bude Cosby klasifikovaný ako sexuálny predátor.



Zatiaľ nie je známe, kedy by mal sudca tento návrh posúdiť.



Cosbyho (81) uznali 26. apríla za vinného zo sexuálneho útoku na ženu. Cosby bol obžalovaný zo sexuálneho násilia, ku ktorému malo dôjsť v roku 2004. Žalujúcou bola bývalá hráčka basketbalu Andrea Constandová, ktorá obvinila niekdajšiu televíznu hviezdu zo sexuálneho zneužitia.



Podľa pensylvánskeho zákona je sexuálnym predátorom osoba, ktorá má "mentálnu anomáliu alebo poruchu osobnosti, na základe čoho sa táto osoba pravdepodobne dopustí sexuálnych násilných trestných činov", napísal miestny denník Philadelphia Inquirer.



Správu komisie pre verejnosť nesprístupnili.



V Pensylvánii vydáva hodnotiaca komisia odporúčania o tom, či má byť niekto označený za sexuálneho predátora. Sudca môže s týmto odporúčaním súhlasiť alebo ho aj zamietnuť. Toto vypočutie - ktoré sa zvyčajne koná oddelene od súdneho konania - vedie sudca a počas neho môžu predložiť dôkazy obe strany, píše Philadelphia Inquirer.



Súd vynesie rozsudok nad Cosbym 24. septembra.